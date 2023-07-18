ЧВК «Вагнер» закрывает свою базу в Краснодарском крае

Краснодарский край

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  • © Кадр из видео t.me/razgruzka_vagnera
    © Кадр из видео t.me/razgruzka_vagnera

База ЧВК «Вагнер» в Молькино прекратит свое существование

ЧВК «Вагнер» закроет свою базу в Молькино недалеко от Краснодара в связи с передислокацией. Тренировочный центр прекратит свое существование 30 июля, сообщили в телеграм-канале ЧВК.

Накануне участники «Вагнера» сняли флаги России и ЧВК на базе. Они обещали, что передадут их на хранение в мемориальный комплекс.

Ранее Юга.ру писали, что центры набора ЧВК «Вагнер» работали в Краснодаре, Анапе и Новороссийске. В соседних регионах пункты были в Ростове-на-Дону, Ставрополе и Волгограде.

Кроме того, в станице Бакинской недалеко от Горячего Ключа находится кладбище ЧВК. Ранее из-за его расширения произошел конфликт.

Горячий Ключ СВО

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