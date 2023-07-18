ЧВК «Вагнер» закрывает свою базу в Краснодарском крае
База ЧВК «Вагнер» в Молькино прекратит свое существование
ЧВК «Вагнер» закроет свою базу в Молькино недалеко от Краснодара в связи с передислокацией. Тренировочный центр прекратит свое существование 30 июля, сообщили в телеграм-канале ЧВК.
Накануне участники «Вагнера» сняли флаги России и ЧВК на базе. Они обещали, что передадут их на хранение в мемориальный комплекс.
Ранее Юга.ру писали, что центры набора ЧВК «Вагнер» работали в Краснодаре, Анапе и Новороссийске. В соседних регионах пункты были в Ростове-на-Дону, Ставрополе и Волгограде.
Кроме того, в станице Бакинской недалеко от Горячего Ключа находится кладбище ЧВК. Ранее из-за его расширения произошел конфликт.
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