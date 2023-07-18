ЧВК «Вагнер» закрывает свою базу в Краснодарском крае

ЧВК «Вагнер» закроет свою базу в Молькино недалеко от Краснодара в связи с передислокацией. Тренировочный центр прекратит свое существование 30 июля, сообщили в телеграм-канале ЧВК.

Накануне участники «Вагнера» сняли флаги России и ЧВК на базе. Они обещали, что передадут их на хранение в мемориальный комплекс.