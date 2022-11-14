2,3 млн рублей из бюджета Ейска потратят на проект восстановления дома после трагедии с военным самолётом

В Ейске восстанавливать разрушенные подъезды после падения СУ-34 будут в том числе за счёт городского бюджета, заложенного на развитие города

Так, 1 млн 897 тыс. рублей «сэкономили» на строительстве системы водоотведения для 460 домов в посёлке Краснофлотском. Ещё 417 тысяч выделили из средств на госэкспертизу по ремонту очистных сооружений.

20 октября губернатор Краснодарского края сообщал , что проект восстановления здания подготовят в течение недели, а реконструкцию завершат в мае 2023 года. 11 ноября ейские депутаты выделили 2 млн 315 тыс. рублей на разработку проекта, отозвав их с других статей городских расходов.

Глава Ейска Дмитрий Кияшко также отчитался о мерах соцподдержки граждан. Продолжают принимать гуманитарную помощь и проводить консультации по правовым и бытовым вопросам, врачи психоневрологического диспансера помогает справиться с эмоциями после катастрофы. Людям оказывают материальную помощь.

По одному миллиону рублей выплатили за девятерых погибших их родным. Ещё у шести — членов семьи Ищенко — не осталось родственников, которые могут претендовать на пособие.

Четыре подъезда пострадавшего дома решили полностью разобрать и отстроить заново. На это время их должны расселить, как и примыкающий пятый подъезд на период демонтажа. Людей отправят в пункты временного размещения или выплатят компенсации за съём жилья: от 10 до 15 тыс. рублей. 3,8 млн рублей на расселение выделят из бюджета Ейского района.

Кроме того, для сноса жилого здания временно закроют детсад № 34, расположенный во дворе многоэтажки. Детей распределят по другим учреждениям. Ожидается, что эти работы закончат за месяц.

Напомним, вечером 17 октября самолёт Су-34 при учебном вылете с военного аэродрома упал во двор жилого дома, врезавшись в него. Пилоты успели катапультироваться в последний момент, оба мужчины выжили. Из-за взрыва топлива в многоквартирном доме разгорелся пожар, в котором погибли 15 человек, включая троих детей. Многие попали в больницы. 72 квартиры сгорели. Возможной причиной аварии назвали попадание двух чаек в двигатель.



Подробнее о том, как город переживал эти события, читайте в репортаже Юга.ру.

Напомним, жители дома на Коммунистической, 20/1 намерены судиться с Министерством обороны из-за потери имущества.