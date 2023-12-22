СМИ: Минобороны запретило открывать аэропорт Краснодара

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру

В СМИ появилась информация о том, что 22 декабря было принято решение не открывать аэропорт Краснодара для гражданских полетов

Издание «Известия» 22 декабря заявило, что снимать ограничения на полеты гражданских самолетов в аэропорт Краснодара не будут. Об этом СМИ узнали из своих источников, которые не раскрываются.

Ранее издание писало, что 22 декабря состоится обсуждение результатов проверки технической возможности возобновления полетов в аэропорт Краснодара. Проверку проводили специалисты Министерства обороны РФ. При этом журналисты указывали, что «один из собеседников издания отметил, что выявлено ряд технических проблем и проблем в области безопасности».

Напомним, 15 декабря состоялся первый с 24 февраля 2022 года полет гражданской авиации в аэропорт Краснодара и из него. Так называемый тестовый рейс выполнил самолет авиакомпании «Азимут». А 16 декабря «Известия» ознакомились с письмом Национального центра управления обороной РФ Минобороны, из которого следует, что возобновление работы аэропорта Краснодара возможно после 25 декабря.

14 декабря во время прямой линии Владимир Путин ответил на вопрос о возможном возобновлении работы краснодарского аэропорта. Президент сказал, что «главный критерий — обеспечение безопасности пассажиров». Подробнее читайте здесь.

Напомним, 12 аэропортов на юге России закрыли 24 февраля. С начала СВО не работают аэровокзалы в Краснодаре (Пашковский), Ростове (Платов), Анапе (Витязево), Геленджике, Элисте, Ставрополе, Белгороде, Брянске, Орле, Курске, Воронеже, Симферополе.

Аэропорты Краснодар Министерство обороны России СВО

Все материалы по теме:

Новости

СМИ: Минобороны запретило открывать аэропорт Краснодара
В Краснодаре погода в выходные испортится
Животные, ковер, букет из колбасы. Россияне рассказали, как отметят Новый год и какие выбрали подарки
В краснодарском гипермаркете товары рухнули на покупателей. В сети появилось видео
Председатель партии «Яблоко» просит Путина запретить строительство курорта на плато Лагонаки
В Краснодаре состоится рождественский «Бардак маркет»

Лента новостей

Магия кино, деревенский фитнес, новогодний беспредел
Вчера, 12:19
Магия кино, деревенский фитнес, новогодний беспредел
Что посмотреть в кино в Краснодаре с 21 декабря
Прогулка вокруг Тургеневского моста в Краснодаре
Сегодня, 12:22
Прогулка вокруг Тургеневского моста в Краснодаре
Что остается в разрухе годами, а что планируют ремонтировать 14 месяцев?
Куриные яйца в Краснодаре стали еще дороже
Вчера, 18:23
Куриные яйца в Краснодаре стали еще дороже
Снова проверили цены

Реклама на сайте