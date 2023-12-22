СМИ: Минобороны запретило открывать аэропорт Краснодара

В СМИ появилась информация о том, что 22 декабря было принято решение не открывать аэропорт Краснодара для гражданских полетов

Издание «Известия» 22 декабря заявило, что снимать ограничения на полеты гражданских самолетов в аэропорт Краснодара не будут. Об этом СМИ узнали из своих источников, которые не раскрываются.

Ранее издание писало, что 22 декабря состоится обсуждение результатов проверки технической возможности возобновления полетов в аэропорт Краснодара. Проверку проводили специалисты Министерства обороны РФ. При этом журналисты указывали, что «один из собеседников издания отметил, что выявлено ряд технических проблем и проблем в области безопасности».