Вузы Краснодарского края приняли по квоте 250 участников СВО и их детей

Около 250 участников СВО и их детей зачислили в вузы Краснодарского края в рамках отдельной квоты

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что в российские вузы по специальной квоте зачислили 8,5 тыс. участников спецоперации и их детей. По его словам, такие студенты есть практически во всех регионах страны.

«Важно отметить, что ряд вузов приняли решение о приеме таких абитуриентов сверх установленной квоты за счет собственных средств», — добавил Чернышенко.

В вузы Краснодарского края приняли на обучение около 250 участников СВО и их детей, рассказала пресс-служба краевого министерства образования редакции Юга.ру. Всего в кубанские вузы зачислили 27,3 тыс. человек, 10 тыс. из них — на бюджетную форму обучения.

Ранее Юга.ру писали, что участники СВО и их дети могут перевестись в вузах на бесплатную форму обучения. Отмечается, что у студента не должно быть академической задолженности и долгов по оплате обучения.

Также Минобрнауки РФ утвердило приказ, предоставляющий возможность участникам СВО и их детям переходить с платного обучения на бюджетное в колледжах.