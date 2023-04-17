Закрытые аэропорты Краснодарского края и юга России откроют не раньше 2029 года — эксперты

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото Валерии Кирсановой, Юга.ру
    © Фото Валерии Кирсановой, Юга.ру

Эксперты Европейской организации по безопасности воздушной навигации назвали вероятную дату открытия южных аэропортов

В отчёте компании говорится, что российские аэропорты в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе и Элисте и ряд других закрытых аэродромов страны смогут начать работу не раньше конца 2029 года.

«Ограничения в воздушном пространстве Украины, России, Беларуси и Молдовы сохранятся до конца 2029 года», — прогнозируют специалисты.

Напомним, аэропорты Краснодарского края и Ростовской области закрыли 24 февраля 2022 года. Зону для полётов признали небезопасной для гражданских самолетов и пассажиров.

А в открытом аэропорту Минеральных Вод построят новый терминал почти за 14 млрд рублей. Работы должны завершить в январе 2025 года.

Анапа Аэропорты Краснодар Ростов-на-Дону Сочи

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Закрытые аэропорты Краснодарского края и юга России откроют не раньше 2029 года — эксперты
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