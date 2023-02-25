Госдеп США ввёл санкции против глав Краснодарского края и Адыгеи

Адыгея, Краснодарский край

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  • Вениамин Кондратьев © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Вениамин Кондратьев © Фото Елены Синеок, Юга.ру

24 февраля Госдепартамент США ввёл персональные санкции против Вениамина Кондратьева и Мурата Кумпилова

Госдеп США 24 февраля опубликовал новый список физических лиц из России, в отношении которых введены санкции. В этом списке — 1219 военных, девять министров, пять общественно-политических деятелей, а также 47 глав регионов, среди которых есть губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов.

Таким образом, Кондратьев и Кумпилов со вчерашнего дня не имеют права посещать США, а все их американские активы (при наличии таковых) предписывается заморозить.

Отметим, что Кондратьев с 30 ноября 2022 года уже находится в санкционном списке Великобритании.

Ранее на этой неделе стало известно, что семье экс-губернатора Краснодарского края Александра Ткачёва планируют передать олимпийские объекты в Сочи на сумму 42 миллиарда рублей.

Вениамин Кондратьев Мурат Кумпилов Санкции

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