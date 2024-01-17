В Ростовской области загорелся недавно открытый полиэфирный завод

Клубы чёрного дыма видны издалека. На место происшествия выехала бригада пожарных, как только услышали звук, похожий на взрыв.

Как рассказала ведущий инженер 13 отряда ФПС по Ростовской области Лариса Аникина, пожару присвоен повышенный ранг опасности. Причина происшествия пока неизвестна. Подъезд к полиэфирному заводу по переулку Якутскому перекрыт.

По предварительным данным жертв в результате пожара нет. Пострадали два человека, им оказывают медицинскую помощь.

Обновление 13:09. Телеграм-канал МЧС России сообщил о ликвидации пожара.



Обновление 13:23. Число пострадавших выросло до девяти человек.

Как заявил губернатор региона Василий Голубев, взрыв на заводе не вызван атаками беспилотников, ПВО в это время не работало.

В июне 2023 года в городе Шахты Ростовской области запустили первый в России полиэфирный завод. Проект реализовали на арендованной земле, находящемся в государственной собственности, общей площадью 50 тыс. кв метров. Объем инвестиций составил 5 млрд рублей.



Из производимого на заводе полиэфирного штапельного волокна делают наполнители для матрасов и подушек.

Как писали Юга.ру, в Ставропольском крае запустили полный цикл производства виски из российского сырья. Новое предприятие будет производить солодовый и зерновой напиток с использованием собственных висковых дистилляторов.