Ани Лорак прокомментировала отмену своего концерта в Краснодаре

Певица Ани Лорак выступила с заявлением по поводу возможной отмены своего концерта в Краснодаре

Украинская певица Ани Лорак опубликовала в своих соцсетях пост, в котором прокомментировала требование мэра Краснодара Евгения Наумова об отмене её концерта, запланированного на 27 апреля.

«Я никогда не хотела никого обидеть или задеть, и если это произошло, я приношу свои извинения. Я хочу четко заявить, что не поддерживаю никакие формы насилия, и гибель людей в результате конфликтов разбивает мне сердце. Только те, кто знают мое прошлое, могут понять боль от потери кого-то на войне», цитирует «КоммерсантЪ» заявление Ани Лорак.

Отдельно певица подчеркнула, что никогда не оказывала адресной военной помощи украинским вооруженным силам. «Мой вклад в помощь семьям, оказавшимся в действительно трудной ситуации <…> вышел за пределы Украины», написала она.

Напомним, что 25 марта мэр Краснодара назвал отмену концерта Ани Лорак «неизбежной». По его словам, «жители против того, чтобы в нашем городе «устраивали шоу» люди, которые признаются в любви правящей на Украине власти <...> Мы не можем гарантировать, что в конечном итоге эти деньги не пойдут на поддержку тех, кто воюет против наших ребят, поставляет им снаряды и боеприпасы».

Ранее на этой неделе региональной отделение «Единой России» исключило из партии и лишило мандата в краснодарской городской думе депутата, у жены которого обнаружился счет в эстонском банке.