В Новороссийске отменили концерт группы «Кар-мэн»

Пресс-служба администрации Новороссийска подтвердила корреспонденту Юга.ру информацию об отмене концерта группы «Кар-мэн». При этом футбольный праздник, на котором должна была выступить группа, состоится.

18 сентября на Центральном стадионе пройдет бесплатный гала-матч ветеранов «Черноморца» в честь 115-летия новороссийского футбола. Также в мэрии решили перенести дрифт-шоу, которое было запланировано на 17 сентября. Новую дату мероприятия пока не назвали.

13 сентября губернатор края отменил салют и выступление звёзд на главном концерте в честь Кубани. Юга.ру стало известно, что общественные объединения региона направили в адрес главы обращение под названием «Пир во время чумы». Активисты потребовали сократить количество праздничных мероприятий из-за спецоперации на территории Украины.

В этот же день администрация Краснодара сообщила, что фейерверка и шоу-дронов в День города не будет.

На такие меры пошли и власти других городов. День города сократили или отменили в Ростове-на-Дону, Воронеже, Советске. А ещё до этого, после масштабного праздника в Москве, местных властей критиковали некоторые депутаты.