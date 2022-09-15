В Новороссийске отменили концерт группы «Кар-мэн»

Краснодарский край

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  • © Евгений Резник, ЮГА.ру
    © Евгений Резник, ЮГА.ру

15 сентября в мэрии Новороссийска подтвердили информацию об отмене концерта группы «Кар-мэн»

Пресс-служба администрации Новороссийска подтвердила корреспонденту Юга.ру информацию об отмене концерта группы «Кар-мэн». При этом футбольный праздник, на котором должна была выступить группа, состоится.

18 сентября на Центральном стадионе пройдет бесплатный гала-матч ветеранов «Черноморца» в честь 115-летия новороссийского футбола. Также в мэрии решили перенести дрифт-шоу, которое было запланировано на 17 сентября. Новую дату мероприятия пока не назвали. 

13 сентября губернатор края отменил салют и выступление звёзд на главном концерте в честь Кубани. Юга.ру стало известно, что общественные объединения региона направили в адрес главы обращение под названием «Пир во время чумы». Активисты потребовали сократить количество праздничных мероприятий из-за спецоперации на территории Украины. 

В этот же день администрация Краснодара сообщила, что фейерверка и шоу-дронов в День города не будет. 

На такие меры пошли и власти других городов. День города сократили или отменили в Ростове-на-Дону, Воронеже, Советске. А ещё до этого, после масштабного праздника в Москве, местных властей критиковали некоторые депутаты.

Концерты Новороссийск Праздники

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