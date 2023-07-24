В Крыму беспилотник попал в склад боеприпасов. В Джанкойском районе эвакуируют население

Крым снова атаковали беспилотники. Поврежден дом и склад с боеприпасами

Утром 24 июля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что над полуостровом сбили 11 беспилотников. Один попал в склад с боеприпасами в Джанкойском районе. В Кировской области обломки повредили крышу жилого дома.

Обновлено. В Минобороны России рассказали, что всего было 17 бпла. По данным ведомства, 14 дронов подавили средствами РЭБ, из них 11 потерпели крушение в акватории Черного моря, а три упали на территории полуострова. Еще три беспилотника уничтожили с помощью системы ПВО.

Глава республики добавил, что в целях безопасности приостановили движение по железной дороге в Джанкойском районе и автодороге Джанской — Симферополь.