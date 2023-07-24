В Крыму беспилотник попал в склад боеприпасов. В Джанкойском районе эвакуируют население

Крым

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Крым снова атаковали беспилотники. Поврежден дом и склад с боеприпасами

Утром 24 июля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что над полуостровом сбили 11 беспилотников. Один попал в склад с боеприпасами в Джанкойском районе. В Кировской области обломки повредили крышу жилого дома.

Обновлено. В Минобороны России рассказали, что всего было 17 бпла. По данным ведомства, 14 дронов подавили средствами РЭБ, из них 11 потерпели крушение в акватории Черного моря, а три упали на территории полуострова. Еще три беспилотника уничтожили с помощью системы ПВО.

Глава республики добавил, что в целях безопасности приостановили движение по железной дороге в Джанкойском районе и автодороге Джанской — Симферополь.

В радиусе пяти километров от места ЧП жителей эвакуируют в пункты временного размещения. Предварительно, пострадавших нет. 

Советник Аксенова Олег Крючков попросил жителей Крыма не выкладывать в интернет фото и видео пострадавших объектов.

«В социальных сетях и сегменте телеграмма будут жестко отслеживаться и пресекаться факты публикаций фото и видео. Ваши фото и видео помогают врагу корректировать удары», — написал Крючков. 

Ранее Юга.ру писали, что после атаки бпла 22 июля в Крыму сдетонировал склад боеприпасов. Жителей в радиусе пяти километров от места ЧП решили эвакуировать.

Крым СВО Сергей Аксенов

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