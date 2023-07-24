В Крыму беспилотник попал в склад боеприпасов. В Джанкойском районе эвакуируют население
Крым снова атаковали беспилотники. Поврежден дом и склад с боеприпасами
Утром 24 июля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что над полуостровом сбили 11 беспилотников. Один попал в склад с боеприпасами в Джанкойском районе. В Кировской области обломки повредили крышу жилого дома.
Обновлено. В Минобороны России рассказали, что всего было 17 бпла. По данным ведомства, 14 дронов подавили средствами РЭБ, из них 11 потерпели крушение в акватории Черного моря, а три упали на территории полуострова. Еще три беспилотника уничтожили с помощью системы ПВО.
Глава республики добавил, что в целях безопасности приостановили движение по железной дороге в Джанкойском районе и автодороге Джанской — Симферополь.
В радиусе пяти километров от места ЧП жителей эвакуируют в пункты временного размещения. Предварительно, пострадавших нет.
Советник Аксенова Олег Крючков попросил жителей Крыма не выкладывать в интернет фото и видео пострадавших объектов.
«В социальных сетях и сегменте телеграмма будут жестко отслеживаться и пресекаться факты публикаций фото и видео. Ваши фото и видео помогают врагу корректировать удары», — написал Крючков.
Ранее Юга.ру писали, что после атаки бпла 22 июля в Крыму сдетонировал склад боеприпасов. Жителей в радиусе пяти километров от места ЧП решили эвакуировать.