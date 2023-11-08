Заводы Дагестана в 2023 году увеличили производство коньяка на 8%, а вина более чем на 70%

Комитет по виноградарству и алкогольному регулированию сообщил, что заводы Дагестана в январе-октябре 2023 года увеличили производство коньяка на 8%

Декалитр (русское обозначение дал) — одна из объёмных основных мер в виноделии, по определению равна 10 литрам.

Всего за десять месяцев они изготовили 987 тыс. дал коньяка. За этот же период прошлого года — 913,9 тыс. дал.

«АО «Кизлярский коньячный завод» нарастил производство коньяка на 15,3% — до 582 тыс. дал, АО «Дербентский коньячный комбинат» произвел на 13% больше коньяка — общий объем составил 238,4 тыс. дал», — сообщил РБК Кавказ со ссылкой на комитет.

Производство вина за этот же период увеличилось в 1,7 раза (более чем на 70%). Всего винно-коньячные предприятия Дагестана произвели 1,1 млн дал вина, в то время как показатель 2022 года составил 641,4 тыс. дал.

Что касается выпуска шампанского, то в этом сегменте отмечено снижение объемов на 8,1% — до 1 млн 167 тыс. дал.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае от алкоголизма лечатся 16 тыс. человек. Это на 40% меньше, чем 5 лет назад.