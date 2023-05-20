Полиция нагрянула в краснодарский караоке-клуб из-за песни Верки Сердючки

Менее, чем через два часа, пресс-служба Краснодарского краевого ГУМВД опубликовала сообщение о том, что «по факту выявленной в сети интернет публикации сотрудниками полиции инициировано проведение проверки». Правоохранителей заинтересовал момент, когда посетители подпевают строчке «Ще не вмерла Украина», которая входит в припев не только песни «Гулянка». Но и национального гимна Украины. Как уточняет РИА «Новости», украинского гимна, равно как и любой его части, в реестре экстремистских материалов от Минюста РФ нет, но указанная строчка изображена на одной из эмблем полка «Азов» (признан запрещенной в России экстремистской организацией).

Представители «Ля Мажора» заявили корреспонденту РИА «Новости», что «принципиально» не дают гостям петь песни на украинском языке. А в случае с песней «Гулянка» Верки Сердючки «звукорежиссер не успел сориентироваться, поскольку все куплеты поются на русском и по тексту они нейтральные. Как только прозвучал припев на украинском с недопустимым смыслом, песня была остановлена».

В пресс-службе краевого ГУМВД добавили, что «с персоналом заведения проведена разъяснительная работа, чтобы не допустить подобное в будущем».

Ранее на этой неделе краснодарская активистка была вынуждена покинуть страну из-за обвинений в дискредитации армии, а детский пляж в Сукко закрыли для публики «из-за опасных ситуаций в связи с СВО».