В Краснодаре в Новый год не будет действовать официальный запрет на фейерверки

Власти Краснодара рассказали, что не вводили запрет на запуск пиротехники в новогоднюю ночь

Мэрия Краснодара сообщила «Ъ-Кубань», что в этом году в городе не запрещено запускать новогодние фейерверки: «Запрета на использование пиротехники нет, но есть рекомендации отказаться от праздничных салютов».

По данным СМИ, контракт на оказание услуг по организации фейерверков в Краснодаре планируют расторгнуть. Неизрасходованные в 2023 году средства из городского бюджета перейдут на следующий год. Их направят на в социальную сферу.



Напомним, что глава Краснодара Евгений Наумов отменил городские фейерверки и порекомендовал горожанам отказаться от использования пиротехники:



«Мы продолжаем отмечать важные события в рамках концепции, основанной на безопасности и поддержке наших бойцов в зоне СВО. Безусловно, мы чувствуем понимание краснодарцев».

Как писали ранее Юга.ру, мэрия Краснодара опубликовала список торговых точек, где можно легально приобрести пиротехнику.