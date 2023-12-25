В Краснодаре в Новый год не будет действовать официальный запрет на фейерверки

Краснодарский край

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  • © Фото пользователя lifeforstock с сайта freepik.com
    © Фото пользователя lifeforstock с сайта freepik.com

Власти Краснодара рассказали, что не вводили запрет на запуск пиротехники в новогоднюю ночь

Мэрия Краснодара сообщила «Ъ-Кубань», что в этом году в городе не запрещено запускать новогодние фейерверки:

«Запрета на использование пиротехники нет, но есть рекомендации отказаться от праздничных салютов».

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По данным СМИ, контракт на оказание услуг по организации фейерверков в Краснодаре планируют расторгнуть. Неизрасходованные в 2023 году средства из городского бюджета перейдут на следующий год. Их направят на в социальную сферу.

Напомним, что глава Краснодара Евгений Наумов отменил городские фейерверки и порекомендовал горожанам отказаться от использования пиротехники:

«Мы продолжаем отмечать важные события в рамках концепции, основанной на безопасности и поддержке наших бойцов в зоне СВО. Безусловно, мы чувствуем понимание краснодарцев».

Как писали ранее Юга.ру, мэрия Краснодара опубликовала список торговых точек, где можно легально приобрести пиротехнику.

Краснодар Новый год Пиротехника Праздники Развлечения

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