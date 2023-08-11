Привокзальную площадь Краснодара посещают все больше пассажиров, но она остается парковкой среди заборов, руин и мусора
24 февраля 2022 года закрыли несколько аэропортов юга России, и вокзал «Краснодар 1» обрел новую популярность. Уже прошлым летом пассажиропоток увеличился на 75%. За 2022 год вокзал посетило более 3,2 млн человек, за 6 месяцев 2023-го — более 2 млн человек.
Редактор Юга.ру изучил Привокзальную площадь, точнее — большую парковку, окруженную разномастными заборами в нелегальной рекламе.
27 февраля 2023 года мэр Краснодара Евгений Наумов «поручил очистить от всего визуального мусора Привокзальную площадь и ж/д вокзалы»:
«Краснодар 1» и «Краснодар 2» — это точки притяжения с большим трафиком людей. Состояние опор электропередач, остановочных павильонов сейчас неудовлетворительно — они сплошь обклеены рекламой. Убедился в этом при посещении «Поезда Победы». Вокзалы нужно очищать. Это ворота нашего города, это лицо города. Такая работа должна проводиться постоянно», — сказал глава города.
Через пару дней чиновники вышли на субботник и очистили забор у офиса федеральной таможни и троллейбусной остановки.
24 марта я сфотографировал очищенную ограду с новым слоем объявлений. Ту же ограду, но заклеенную в разы плотнее, я сфотографировал 20 июля. Такие кадры-дубли, фиксирующие системность проблем, есть для большинства сюжетов статьи.
О паузе между двумя съемками. Статью о Привокзальной площади не хотелось выпускать без фото из окон вокзала «Краснодар 1». Но их нельзя снять без разрешения Северо-Кавказской железной дороги. На то, чтобы его получить, ушло 3,5 месяца.
Те долгожданные фото сверху показали, что площадь логичнее называть большой стоянкой — почти две трети территории занимают карманы для автобусов и платная парковка для легковых машин.
Воздух там всегда перенасыщен выхлопными газами, а пешеходам мало места на тротуарах и редких переходах. Это становится особенно заметно, когда несколько популярных рейсов совпадают по времени.
Помимо железнодорожного и автовокзала покинуть и попасть на Привокзальную площадь можно четырьмя способами:
- от улицы Мира и остановки троллейбусов и автобусов,
- от улицы Гоголя и остановки трамваев,
- по пешеходному мосту над ж/д путями на улицу Ставропольскую,
- через Привокзальный переулок на улицу братьев Дроздовых — раньше пройти к переулку можно было только через двор жилого дома, но забор, годами отделявший площадь от переулка, недавно убрали, оставив шлагбаум для автобусов.
Маршруты в списке расположены по возрастанию количества заборов, мимо и между которых придется пройти. Все они обклеены разного рода объявлениями.
Большинство объявлений предлагают дешевое жилье, «помощь в трудной ситуации», «избавление от зависимостей» и работу с ежедневными выплатами.
Большую часть этих объявлений распространяют криминальные организации, которые вербуют дешевую рабочую силу. Подробнее можно узнать из статьи 2016 года об этой проблеме в Санкт-Петербурге.
В том же году фотограф Денис Яковлев запечатлел бомжей, живущих вокруг краснодарских вокзалов, и записал их монологи. В 2023 году журналист Никита Зырянов рассказал, как устроены рабочие дома в Краснодаре, также рекламируемые у вокзалов.
Самый неприветливый и неприглядный путь — это пешеходный мост над железной дорогой. Он ведет на Ставропольскую. Под лестницей с той стороны минимум с середины 2010-х разные благотворители время от времени кормят бездомных и собирают для них одежду.
Лестница от Привокзальной площади находится в тупике между служебным зданием вокзала, забором таможни и забором, которым огорожен еще один забор и заброшенные постройки. Тротуар и бордюры разбиты, старый фонарь стоит покосившимся минимум с 2012 года.
По приблизительным подсчетам, в обе стороны по мосту проходят не менее восьми тысяч человек в сутки.
Дорога по Мира относительно комфортна только по стороне автовокзала и ДК ЖД. Со стороны ж/д вокзала на краю площади находится разбитый и обклеенный остановочный павильон.
Между ним и забором таможни с колючей проволокой постоянно спят, пьют и испражняются бездомные и пьяные люди. Остановка как бы скрывает их от глаз полицейских, часто дежурящих на разворотном кольце в паре десятков метров.
Последние два года по улице Мира собирается пробка регулярно между 6 и 7 часами, между 17 и 18 и вечером около 23 часов. Машины стоят от улицы Суворова, а порой и от Гудимы, иногда занимая и выделенную полосу для общественного транспорта.
Репортажи о регулярных пробках в Краснодаре:
Это происходит ежедневно в часы совпадения нескольких популярных рейсов. Причин несколько:
- У вокзала нет удобной зоны для коротких остановок такси.
- Здесь же по троллейбусному кольцу разворачиваются и те автомобили, которым сюда не нужно: перед ДК ЖД нет поворота налево, который уводил бы часть транспорта на улицу Ленина.
- Третья причина в росте ж/д и автобусного трафика за последние полтора года.
Но о проблемах Привокзальной площади, в том числе — об организации движения, урбанисты говорили задолго до начала СВО и закрытия аэропортов.
Другие трудности связаны с тем, что здание автовокзала отделено от остальной площади карманом для автобусов. Все девять парковочных мест обычно заняты, часто рядом могут приостанавливаться еще несколько автобусов.
Из-за этого пешеходам остается узкий тротуар между автобусами и пристройкой с зоной досмотра — в очереди к ней люди порой стоят с улицы. Тут же — кафе и выход из вокзала.
Зоны досмотра авто- и ж/д вокзалов расположены друг напротив друга. Но пройти от одной к другой по площади по прямой (60 метров) не выйдет — придется обходить парковки автобусов и легковых либо по пешеходным переходам у троллейбусного кольца (160 м), либо по тротуару у трамвайного (220 м).
Путь к улице Гоголя ведет мимо трамвайной остановки — ее состояние еще хуже троллейбусной. Трамвайную ветку обрамляют два бежевых обклеенных и разрисованных забора.
Статья 2019 года о двух многолетних заборах:
Они достались городу по программе «Краснодару — столичный облик» в 2014 году. Тогда губернатор Ткачев и мэр Евланов решили искать единый архитектурный стиль, повсеместно скрывая разруху, недострои или другие заборы листами металлопрофиля.
Между трамвайным кольцом и автовокзалом объявления клеят на здание рубежа XIX-ХХ веков, внесенное администрацией Краснодарского края в список ценных объектов историко-градостроительной среды. Сейчас в двухэтажном кирпичном доме расположены офисы РЖД.
Рядом с ним в середине 2010-х начали возводить гостиницу. Она осталась недостроем, так как в 2016 году стройку остановили из-за иска мэрии Краснодара, потребовавшей снести объект. Суд удовлетворил иск только в мае 2023 года. Но пока там продолжают работать шаурмичная и чебуречная, открытые около года назад.
Жители и гости Краснодара ждут, когда уже откроют аэропорты. В июле появились слухи, что Пашковский аэропорт откроют уже этим летом, хотя в апреле называли сроки «не раньше 2029 года».