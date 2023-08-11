24 февраля 2022 года закрыли несколько аэропортов юга России, и вокзал «Краснодар 1» обрел новую популярность. Уже прошлым летом пассажиропоток увеличился на 75%. За 2022 год вокзал посетило более 3,2 млн человек, за 6 месяцев 2023-го — более 2 млн человек. Редактор Юга.ру изучил Привокзальную площадь, точнее — большую парковку, окруженную разномастными заборами в нелегальной рекламе. 27 февраля 2023 года мэр Краснодара Евгений Наумов «поручил очистить от всего визуального мусора Привокзальную площадь и ж/д вокзалы»: «Краснодар 1» и «Краснодар 2» — это точки притяжения с большим трафиком людей. Состояние опор электропередач, остановочных павильонов сейчас неудовлетворительно — они сплошь обклеены рекламой. Убедился в этом при посещении «Поезда Победы». Вокзалы нужно очищать. Это ворота нашего города, это лицо города. Такая работа должна проводиться постоянно», — сказал глава города. Через пару дней чиновники вышли на субботник и очистили забор у офиса федеральной таможни и троллейбусной остановки. 24 марта я сфотографировал очищенную ограду с новым слоем объявлений. Ту же ограду, но заклеенную в разы плотнее, я сфотографировал 20 июля. Такие кадры-дубли, фиксирующие системность проблем, есть для большинства сюжетов статьи.

Забор таможни за троллейбусной остановкой 20 июля © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Забор таможни за троллейбусной остановкой 24 марта © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

О паузе между двумя съемками. Статью о Привокзальной площади не хотелось выпускать без фото из окон вокзала «Краснодар 1». Но их нельзя снять без разрешения Северо-Кавказской железной дороги. На то, чтобы его получить, ушло 3,5 месяца. Те долгожданные фото сверху показали, что площадь логичнее называть большой стоянкой — почти две трети территории занимают карманы для автобусов и платная парковка для легковых машин.

Привокзальная площадь из окон вокзала «Краснодар 1» © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Привокзальная площадь из окон вокзала «Краснодар 1» © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Привокзальная площадь из окон вокзала «Краснодар 1» © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Привокзальная площадь из окон вокзала «Краснодар 1» © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Воздух там всегда перенасыщен выхлопными газами, а пешеходам мало места на тротуарах и редких переходах. Это становится особенно заметно, когда несколько популярных рейсов совпадают по времени.

Тротуар у вокзала «Краснодар 1» © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Тротуар у вокзала «Краснодар 1» © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Помимо железнодорожного и автовокзала покинуть и попасть на Привокзальную площадь можно четырьмя способами: от улицы Мира и остановки троллейбусов и автобусов,

от улицы Гоголя и остановки трамваев,

по пешеходному мосту над ж/д путями на улицу Ставропольскую,

через Привокзальный переулок на улицу братьев Дроздовых — раньше пройти к переулку можно было только через двор жилого дома, но забор, годами отделявший площадь от переулка, недавно убрали, оставив шлагбаум для автобусов.

Привокзальный переулок был перекрыт незаконным забором с 2019 по 2023 год © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Привокзальный переулок был перекрыт незаконным забором с 2019 по 2023 год © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Привокзальный переулок был перекрыт незаконным забором с 2019 по 2023 год © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Маршруты в списке расположены по возрастанию количества заборов, мимо и между которых придется пройти. Все они обклеены разного рода объявлениями. Большинство объявлений предлагают дешевое жилье, «помощь в трудной ситуации», «избавление от зависимостей» и работу с ежедневными выплатами.



Большую часть этих объявлений распространяют криминальные организации, которые вербуют дешевую рабочую силу. Подробнее можно узнать из статьи 2016 года об этой проблеме в Санкт-Петербурге.



В том же году фотограф Денис Яковлев запечатлел бомжей, живущих вокруг краснодарских вокзалов, и записал их монологи. В 2023 году журналист Никита Зырянов рассказал, как устроены рабочие дома в Краснодаре, также рекламируемые у вокзалов.

Объявления на привокзальных поверхностях © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Объявления на привокзальных поверхностях © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Объявления на привокзальных поверхностях © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Самый неприветливый и неприглядный путь — это пешеходный мост над железной дорогой. Он ведет на Ставропольскую. Под лестницей с той стороны минимум с середины 2010-х разные благотворители время от времени кормят бездомных и собирают для них одежду. Лестница от Привокзальной площади находится в тупике между служебным зданием вокзала, забором таможни и забором, которым огорожен еще один забор и заброшенные постройки. Тротуар и бордюры разбиты, старый фонарь стоит покосившимся минимум с 2012 года. По приблизительным подсчетам, в обе стороны по мосту проходят не менее восьми тысяч человек в сутки.

Лестница к пешеходному мосту © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Лестница к пешеходному мосту © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Дорога по Мира относительно комфортна только по стороне автовокзала и ДК ЖД. Со стороны ж/д вокзала на краю площади находится разбитый и обклеенный остановочный павильон. Между ним и забором таможни с колючей проволокой постоянно спят, пьют и испражняются бездомные и пьяные люди. Остановка как бы скрывает их от глаз полицейских, часто дежурящих на разворотном кольце в паре десятков метров.

Конечная остановка троллейбусов № 2, 4, 6, 7, 8, 15, 20 © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Конечная остановка троллейбусов № 2, 4, 6, 7, 8, 15, 20 © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Конечная остановка троллейбусов № 2, 4, 6, 7, 8, 15, 20 © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Последние два года по улице Мира собирается пробка регулярно между 6 и 7 часами, между 17 и 18 и вечером около 23 часов. Машины стоят от улицы Суворова, а порой и от Гудимы, иногда занимая и выделенную полосу для общественного транспорта.

Это происходит ежедневно в часы совпадения нескольких популярных рейсов. Причин несколько: У вокзала нет удобной зоны для коротких остановок такси.

Здесь же по троллейбусному кольцу разворачиваются и те автомобили, которым сюда не нужно: перед ДК ЖД нет поворота налево, который уводил бы часть транспорта на улицу Ленина.

Третья причина в росте ж/д и автобусного трафика за последние полтора года. Но о проблемах Привокзальной площади, в том числе — об организации движения, урбанисты говорили задолго до начала СВО и закрытия аэропортов.

Место для остановки машин у троллейбусного кольца, здесь же большинство людей выходят из ж/д вокзала © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Место для остановки машин у троллейбусного кольца, здесь же большинство людей выходят из ж/д вокзала © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Место для остановки машин у троллейбусного кольца, здесь же большинство людей выходят из ж/д вокзала © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Другие трудности связаны с тем, что здание автовокзала отделено от остальной площади карманом для автобусов. Все девять парковочных мест обычно заняты, часто рядом могут приостанавливаться еще несколько автобусов. Из-за этого пешеходам остается узкий тротуар между автобусами и пристройкой с зоной досмотра — в очереди к ней люди порой стоят с улицы. Тут же — кафе и выход из вокзала.

Пристройка автовокзала с металлоискателями и выходом © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Пристройка автовокзала с металлоискателями и выходом © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Зоны досмотра авто- и ж/д вокзалов расположены друг напротив друга. Но пройти от одной к другой по площади по прямой (60 метров) не выйдет — придется обходить парковки автобусов и легковых либо по пешеходным переходам у троллейбусного кольца (160 м), либо по тротуару у трамвайного (220 м).

Между зонами досмотра авто- и ж/д вокзалов © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Между зонами досмотра авто- и ж/д вокзалов © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Между зонами досмотра авто- и ж/д вокзалов © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Между зонами досмотра авто- и ж/д вокзалов © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Между зонами досмотра авто- и ж/д вокзалов © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Путь к улице Гоголя ведет мимо трамвайной остановки — ее состояние еще хуже троллейбусной. Трамвайную ветку обрамляют два бежевых обклеенных и разрисованных забора.

Статья 2019 года о двух многолетних заборах: Они там до сих пор

Они достались городу по программе «Краснодару — столичный облик» в 2014 году. Тогда губернатор Ткачев и мэр Евланов решили искать единый архитектурный стиль, повсеместно скрывая разруху, недострои или другие заборы листами металлопрофиля.

Конечная трамваев № 1, 11, 15 © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Между трамвайным кольцом и автовокзалом объявления клеят на здание рубежа XIX-ХХ веков, внесенное администрацией Краснодарского края в список ценных объектов историко-градостроительной среды. Сейчас в двухэтажном кирпичном доме расположены офисы РЖД.

Здание рубежа XIX-XX веков © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Здание рубежа XIX-XX веков © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Рядом с ним в середине 2010-х начали возводить гостиницу. Она осталась недостроем, так как в 2016 году стройку остановили из-за иска мэрии Краснодара, потребовавшей снести объект. Суд удовлетворил иск только в мае 2023 года. Но пока там продолжают работать шаурмичная и чебуречная, открытые около года назад.

Общепит в недострое © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру