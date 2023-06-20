В СМИ сообщают о вероятном открытии аэропорта «Краснодар». Рассказываем детали
19 июня СМИ сообщили о якобы переговорах по открытию аэропорта «Краснодар»
19 июня «Правда.ру» опубликовала материал, в котором неназванный «высокопоставленный источник в транспортной отрасли» рассуждает о перспективах в сфере перевозок на юге России.
В частности аноним сказал следующее:
«Думаю, аэропорты юга России и «Симферополь» будут открыты после успешного окончания СВО, а сейчас всеми структурами обсуждается открытие аэропорта Краснодара и безопасный маршрут полета к нему, это будет уже значительно ближе и легче для туристов и крымчан, жителей Краснодарского края. Но это пока обсуждение».
При этом еще летом 2022 года оператор аэропорта «Краснодар» просил разрешить ему работать. Уже тогда было заявлено о безопасном маршруте через воздушный коридор — Майкоп и Сочи, в облет зоны ограничений.
В краснодарском аэропорту комментировать публикацию отказались.
Напомним, что аэропорты в Краснодаре, Анапе и Геленджике закрыты с 24 февраля 2022 года.
Ранее Юга.ру писали, что с 12 июня авиакомпаниям больше не придётся лететь через Казахстан при полётах на юг России.
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