В СМИ сообщают о вероятном открытии аэропорта «Краснодар». Рассказываем детали

Краснодарский край

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  • Международный аэропорт Краснодар © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Международный аэропорт Краснодар © Фото Елены Синеок, Юга.ру

19 июня СМИ сообщили о якобы переговорах по открытию аэропорта «Краснодар»

19 июня «Правда.ру» опубликовала материал, в котором неназванный «высокопоставленный источник в транспортной отрасли» рассуждает о перспективах в сфере перевозок на юге России.

В частности аноним сказал следующее:

«Думаю, аэропорты юга России и «Симферополь» будут открыты после успешного окончания СВО, а сейчас всеми структурами обсуждается открытие аэропорта Краснодара и безопасный маршрут полета к нему, это будет уже значительно ближе и легче для туристов и крымчан, жителей Краснодарского края. Но это пока обсуждение».

При этом еще летом 2022 года оператор аэропорта «Краснодар» просил разрешить ему работать. Уже тогда было заявлено о безопасном маршруте через воздушный коридор — Майкоп и Сочи, в облет зоны ограничений.

В краснодарском аэропорту комментировать публикацию отказались.

Напомним, что аэропорты в Краснодаре, Анапе и Геленджике закрыты с 24 февраля 2022 года.

Ранее Юга.ру писали, что с 12 июня авиакомпаниям больше не придётся лететь через Казахстан при полётах на юг России.

Авиация Аэропорты Краснодар СВО

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В СМИ сообщают о вероятном открытии аэропорта «Краснодар». Рассказываем детали

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