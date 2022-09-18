В Тимашевске и Лабинске тоже отменили фейерверки на День города

По примеру Краснодара и Новороссийска в Тимашевске и Лабинске решили отказаться от развлекательной программы на День города

Администрация еще двух муниципалитетов Краснодарского края решила в экстренном порядке сократить развлекательную программу, приуроченную к локальным Дням города.

«В связи с ситуацией, связанной со специальной военной операцией на Украине, считаю необходимым отменить развлекательный блок мероприятий и фейерверк, запланированный в рамках проведения Дня Лабинского района и города Лабинска, оставив патриотическую программу», сообщил в своем телеграм-канале глава Лабинского района Владимир Забураев.

Таким образом, на сегодняшнем праздновании жители и гости района смогут посмотреть только «тематические номера», которые «направлены на единение наших соотечественников и поддержку политики Президента РФ Владимира Путина и российской армии»: в 17:00 на стоянке перед лабинским Домом культуры начнется выступление ансамбля «Кубанская вольница», Государственного балета Кубани и краевого эстрадного хора.

Глава Тимашевского района Андрей Палий выступил с аналогичным заявлением: «Мы приняли решение изменить формат праздника. В этом году не будет салюта, на центральной площади вместо артистов, которых мы планировали пригласить, с концертами выступят районные творческие коллективы и Кубанский казачий хор». День Тимашевска и Тимашевского района запланирован на 24 сентября.

Напомним, что в минувшую среду мэрия Краснодара отменила ранее анонсированные на День города световое шоу дронов, салют и концерт приглашенных поп-звезд. А днем позже на День Новороссийска передумали приглашать группу «Кар-Мэн».