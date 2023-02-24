Год СВО. Как спецоперация в Украине изменила Краснодар и юг России

Юга.ру собрали ключевые события и сюжеты в Краснодарском крае и Южном федеральном округе, связанные со специальной военной операцией, которую Путин начал в Украине 24 февраля 2022 года. Участники СВО, погибшие и мобилизованные. Фрагменты статистики Администрация Краснодарского края не публиковала официальную статистику кубанцев, участвовавших и погибших в СВО. С начала спецоперации власти подтверждали отдельные смерти, сообщая о погибших из разных населенных пунктов часто с задержками в месяц. В декабре «Кавказский узел»* посчитал, что чиновники и силовики РФ официально подтвердили минимум 820 погибших из СКФО и 593 из ЮФО. Иногда власти сообщали обрывочные данные. В октябре атаман Кубанского казачьего войска Николай Долуда сказал, что в СВО погибли 129 казаков. Тогда к отправке в Украину готовили еще тысячу человек. По словам вице-губернатора Кубани Александра Власова, к концу января 2023 года в спецоперации участвовало свыше 3800 казаков.

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В декабре пресс-служба Евгения Пригожина подтвердила Юга.ру захоронения бойцов ЧВК «Вагнер» под Горячим Ключом, не уточнив число погибших. На упоминаемых фото и видео захоронений в станице Бакинской видно несколько десятков могил лета-осени 2022 года. С 24 февраля Русская служба BBC считала потери РФ в спецоперации по открытым источникам — сообщениям чиновников и наблюдениям активистов за кладбищами. К 17 февраля 2023 года власти и СМИ Краснодарского края назвали больше всего погибших военных среди регионов РФ — в сумме по официальным и по не подтвержденным Россией данным в СВО погибло 603 жителя региона.

Недовольство мобилизацией и жалобы жен Власти Краснодарского края не уточняли число кубанцев, призванных по частичной мобилизации с 21 сентября по 28 октября. При этом главы Краснодарского края, Адыгеи, Ростовской области, Крыма и Чечни отчитались о выполнении призыва в их регионах уже к 4 октября. Всего в РФ призвали 300 тыс. человек. С первых дней мобилизация вызвала множество различных жалоб. Собеседники Юга.ру сомневались в необходимости призыва и его критериях и жаловались на проблемы со снабжением одеждой.

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Чтобы отвечать на непрекращающиеся вопросы граждан, замвоенкома Краснодарского края провел прямые эфиры. Раскрыть все нюансы мобилизации Чугункин не смог, признавшись: «Последний раз такие мероприятия проводились в Великую Отечественную войну в 1941 году, поэтому это все для нас достаточно новый опыт». Иногда чиновники вели себя менее тактично. Глава Красноармейского района Юрий Васин назвал мобилизованного «предателем» и «треплом». В краевом оперштабе сказали, что мужчину пытались так успокоить. Из-за конфликта призывнику дали трое суток ареста и пообещали мобилизовать после освобождения, но потом потребовали справку из полиции.

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Мобилизация многодетных отцов В октябре в общем вале жалоб на мобилизацию появился отдельный сюжет — матери трех детей и детей-инвалидов просили вернуть их мобилизованных отцов. 4 октября в интернете опубликовали указания Генштаба ВС РФ давать отсрочки от мобилизации отцам трех детей. 19 октября ограничения призыва поддержал спикер Госдумы Вячеслав Володин и пообещал депутатский контроль. Но 21 декабря Минобороны заявило, что они «несли исключительно рекомендательный характер».

Из-за этого многие мобилизованные в ЮФО месяцами оставались в воинских частях — их не отправляли в зону СВО, но и не возвращали домой. Один из таких случаев закончился хорошо — волгоградца вернули к семье после внимания «Единой России». Но большинство подобных сюжетов длятся до сих пор. В декабре прокуратура Крыма предложила вернуть не служившего многодетного отца, мобилизованного 23 сентября. Его жена рассказала Юга.ру, что к 22 февраля 2023-го комиссариат по-прежнему не ответил на предложение. Военком Дербента не хотел отпускать многодетного дагестанца без закона о конце мобилизации. Его жена сказала Юга.ру, что в середине января его перевели в Запорожскую область, где он находится по сей день.

В ноябре жены и родственники многодетных мобилизованных создали инициативную группу «Мы рядом» — сейчас в ее телеграм-чате больше 3 тыс. человек. Юга.ру поговорили с Оксаной Сафарян, организовавшей коллективное обращение к президенту. Миграция Из России — в ближнее зарубежье В 2022 году было две волны отъезда россиян из-за спецоперации — после ее начала в марте и после объявления мобилизации в сентябре-октябре. Краснодарстат сообщил, что с января по октябрь 2022 года страну покинули почти 22,5 тыс. жителей Кубани. Это вдвое больше, чем за тот же период 2021-го.

Люди на российско-грузинской границе © Фото Катерины Данильян

Юга.ру передали истории краснодарцев, покинувших РФ за первый месяц спецоперации в Украине. В октябре мы поговорили с краснодарцами, сбежавшими в другие страны от мобилизации.

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В Россию — из присоединенных регионов Одновременно в октябре возросла встречная миграция: проведя референдумы о присоединении четырех регионов в зоне СВО, Путин ввел в них военное положение — оно подразумевает «временное отселение жителей в безопасные районы с обязательным предоставлением <…> жилых помещений». В результате с 22 октября по 1 ноября в прибрежные города Краснодарского края эвакуировали минимум 13,5 тыс. человек из Херсонской области.

Мигранты из Херсонской области в Анапе © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Юга.ру посетили пансионаты Анапы, где тысячи беженцев днями стояли в очередях за документами РФ. В январе 2023-го мы поговорили с мигрантами, пришедшими за гуманитарной помощью у госфонда «Поколение». Люди рассказывали, как покидали свои дома из-за непрекращающихся боевых действий.

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29 января власти сообщили, что 19 тыс. жителей присоединенных регионов получили паспорта РФ в Краснодарском крае. Многие до сих пор остаются на Кубани. 5,5 тыс. переселенцев получили жилищные сертификаты. 15 февраля вице-губернатор Андрей Прошунин создал комиссию по проблемам с переселением жителей Херсона. Эхо спецоперации на юге РФ В первый день спецоперации Росавиация закрыла небо в нескольких регионах РФ, запретив полеты аэропортам Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Запрет продлевают до сих пор. На юге России для гражданской авиации работают аэропорты Сочи, Минеральных Вод и Ставрополя.

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При этом жителей Краснодарского края регулярно тревожили гулкие раскатистые звуки в небе — власти объяснили их преодолениями звукового барьера, подразумевая военные самолеты. Взрыв Крымского моста 8 октября взрыв обрушил 250 метров автомобильной части Крымского моста. Власти РФ назвали атаку террористическим актом. На Таманском полуострове начали скапливаться пробки из сотен машин, решить проблему пытались добавлением судов на Керченской паромной переправе, но через десять дней пробка увеличилась до 3 тыс. грузовых машин. 23 февраля 2023-го открыли все полосы для машин. Закончить ремонт железнодорожной части моста хотят к июлю. 12 февраля губернатор Кубани Кондратьев бессрочно продлил режим террористической опасности в Темрюкском районе. Ранее Путин отменил ограничение по срокам действия уровней опасности в регионах — до этого их могли вводить только на 15 суток.

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Падение Су-34 на жилой дом в Ейске 17 октября боевой бомбардировщик Су-34 армии РФ во время тренировочного полета упал на жилую девятиэтажку. Пожар охватил целый подъезд, пострадало больше 40 человек, 15 из них погибли (в феврале 2023-го число погибших выросло до 16 — скончалась 6-летняя девочка). Люди получали травмы, выпрыгивая из окон в попытке спастись. Корреспондентка Юга.ру провела сутки в Ейске и узнала у горожан, как они переживали трагедию.

Падение СУ-34 в Ейске © Фото Яры Гуляевой, Юга.ру

Разрушенный дом решили восстановить. Общая площадь работ — 7 тыс. кв. метров. Сначала ремонт обещали закончить в мае 2023-го, потом сроки сдвинули на ноябрь. Жильцов расселили, на проект реконструкции ейские депутаты выделили 2,3 млн рублей. Беспилотники — сбитые и запрещенные Осенью Юга.ру регулярно писали о сбитых беспилотниках. 19 октября в Севастополе в районе аэродрома сбили дрон — обломки упали на жилую постройку, она загорелась. 27 октября коптер появился над Балаклавской ТЭС — загорелся неработающий трансформатор. 29 октября Черноморский флот отбил атаку дронов в Севастопольской бухте. 18 ноября СМИ сообщили, что беспилотник сбили в Новороссийске, но «Транснефть» это опровергла. В декабре в Краснодарском крае и Ростовской области запретили использовать гражданские беспилотники. Выступления против СВО С марта по сентябрь 2022 года суды Краснодарского края рассмотрели 133 дела о дискредитации армии РФ. 73 из них обжаловали. К концу октября число таких дел на Кубани выросло до 164 — больше всего в РФ после столиц. Всплески регистрации дел о дискредитации пришлись на март, май и вторую половину сентября.

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В сентябре 2022-го на протестах против мобилизации в Дагестане задержали около 120 человек. На некоторых завели уголовные дела. 15 октября правозащитники Кабардино-Балкарии призвали местные власти остановить мобилизацию и не судить задержанных на протестах в Нальчике. В январе активист Алексей Мандригеля оспорил штраф за дискредитацию военных в кассационном суде. Это был первый такой случай в Краснодарском крае. Повторить успех не удалось адвокату Михаилу Беньяшу** — его признали виновным в дискредитации за 20 постов в телеграме и оштрафовали.

В ноябре Тимашевский техникум отчислил студентку, которая рассказала о принудительных гуманитарных сборах. Ранее чиновники Красноармейского района жаловались, что их заставляли сдавать на гуманитарку дневную зарплату. 12 января Тимашевский суд оштрафовал за дискредитацию армии РФ 19-летнюю уроженку Херсона. В новогоднюю ночь на нее донесли за выкрики, порочащие честь российских военных. Чиновники Краснодара и края в СВО и под санкциями Алексеенко 18 августа Андрей Алексеенко досрочно покинул пост мэра Краснодара и возглавил кабинет министров Харьковской области в зоне СВО (ранее Краснодарский край взял шефство над Купянском).

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10 сентября Минобороны РФ отвело войска из Балаклеи и Изюма Харьковской области. 17 сентября Алексеенко рассказал об эвакуации ее жителей (в том числе — 400 детей) в Краснодарский край. А политолог Андрей Гусий красочно описывал, как Алексеенко покидал Купянск «вместе с разведбатом десантников» под танковым обстрелом. 5 октября Минобороны РФ признало потерю большой части Харьковской области. Алексеенко сообщил, что оттуда эвакуировали более 15 тыс. человек. В ноябре он возглавил правительство Херсонской области, где войска РФ начали отступление с западного на восточный берег Днепра.

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12 декабря Алексеенко наградили орденом Мужества «за мужество и самоотверженность, проявленные при спасении людей». Через несколько дней США ввели против него санкции. Первышов Другой бывший мэр Краснодара Евгений Первышов оказался под санкциями Евросоюза еще с 28 февраля 2022 года (вместе с 15 депутатами Госдумы от Кубани). 19 октября Первышов отправился добровольцем спецоперации в Украине. Для этого он подал заявление в краснодарский военкомат, пояснив: «Указ о частичной мобилизации меня не затронул. Однако большинству критериев я соответствую, здоровье в норме. Во время срочной службы в российской армии в 1994-96 годах был в горячих точках. Помимо небольшой боевой практики, есть большой опыт гражданской службы. Уверен, что всё это пригодится в зоне СВО», — сказал Первышов.

31 января 2023-го Первышов продлил контракт в зоне СВО, предварительно посовещавшись с руководством «Единой России». 7 февраля он прибыл в место дислокации своего подразделения: командование добровольческого отряда БАРС «Каскад» поручило Первышову «выполнять задачи во Втором армейском корпусе управления народной милиции Луганской народной республики». Кондратьев, Бурлачко и Затулин 21 июля Евросоюз включил в санкционный список спикера Законодательного собрания Кубани Юрия Бурлачко. На решение повлияло то, что в 2014 году РФ наградила его медалью «За возвращение Крыма». К тому же, по мнению ЕС, спикер кубанского парламента открыто поддерживал действия российских военных в Украине. 20 сентября депутат Госдумы из Сочи Константин Затулин призывал к мобилизации в эфире федерального телеканала: «Перестанем морочить себе голову названием «специальная военная операция», потому что речь идет, как мы уже выяснили, о войне, а я так утверждаю не сегодня, а с весны этого года, что речь идет об Отечественной войне <...> за выживание», — высказался депутат.

Позже Затулин призвал закрыть границы на время мобилизации: Дескать свободный выезд из РФ плохо влиял на мотивацию мобилизованных

30 ноября Великобритания ввела санкции против губернатора Кубани Вениамина Кондратьева. Он отреагировал мгновенно, назвав событие «ожидаемым». Веселиться нельзя грустить Начиная с сентября на юге РФ много спорили об этичности массовых гуляний и праздников во время спецоперации. 13 сентября Кондратьев отменил салют и выступление звезд на концерте в честь 85-летия края из-за обращения патриотически настроенных активистов. Они заявили: «Мы против пира во время чумы. Тем более, когда речь идет о таких огромных тратах на фейерверки и прочее во время боев. Мы будто живем в двух странах сразу, одна воюет, другая — гуляет». На следующий день мэрия Краснодара отменила фейерверк и шоу дронов ко Дню города — в программе остались выступления местных артистов. Через неделю ее сократили еще, оставив только культурно-патриотические мероприятия.

В Новороссийске отменили концерт группы «Кар-мэн». Из-за СВО отменили день Апшеронска, а в Тимашевске и Лабинске праздники лишили фейерверков. 28 октября власти Краснодара посоветовали провести Новый год в кругу семьи и сказали, что салютов не будет. В ноябре жители Ростовской области попросили губернатора запретить фейерверки и петарды на время СВО. Мэр Ялты Янина Павленко предложила сократить расходы на новый год, пояснив: «Термобелье, дроны, тепловизоры <...> сегодня намного важнее». Глава Крыма Сергей Аксёнов наоборот снял запрет на пиротехнику на новогоднюю ночь. В феврале посетители Юга.ру чаще всего искали в интернете ответ на вопрос, почему же 24 февраля является выходным днем. Вероятно, часть населения не верила в банальную версию с переносом праздничного дня с воскресного 1 января. Бизнес и параллельный импорт Весной 2022 года РФ разрешила параллельный импорт — технику закупают не у производителя, а через заграничных перекупщиков. Это не требует разрешения на продажу от правообладателей, многие из которых отказались продолжать бизнес в России после начала спецоперации. В списки для параллельного импорта правительство включило Apple, Lamborghini, Tesla. Maybelline, NYX, Prada, Samsung, LG, Nokia, Sony и другие известные бренды.

После 24 февраля Apple остановила поставки своей техники в РФ, а официальные магазины ненадолго закрыли. Однако осенью новые iPhone спокойно продавали даже крупные сетевые ритейлеры. Онлайн-магазин уверял пользователей в своевременной доставке им купленных телефонов — «как будто нет санкций». Юга.ру поговорили об изменениях цен с краснодарскими продавцами. В ноябре краснодарские магазины отметили нехватку смартфонов Huawei — компания закрыла официальные точки в РФ и прекратила поставки еще в июне. Владелец одного из сетевых магазинов техники сказал Юга.ру: «[Производители] делают все, чтобы удержаться на российском рынке и при этом не подпасть под санкции».

В январе Decathlon начал продажу активов в РФ и закрыл магазины в Краснодарском крае. С 17 февраля владелец торгового центра «МЕГА Адыгея-Кубань» и магазина IKEA ищет для них российского покупателя. Ранее шведская компания продала три завода производителям РФ. Они заявили, что будут выпускать ту же продукцию. В марте 2022-го Inditex закрыла российские магазины брендов Zara, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius (по три магазина в Краснодаре) и Oysho, Pull & Bear (по два магазина в Краснодаре). В октябре Inditex продала российский бизнес Daher Group, которая развивает 40 глобальных брендов (в том числе Adidas, Calzedonia, Mango) в странах Ближнего Востока, Персидского залива и Африки. 21 января 2023-го в Краснодаре появились вакансии для магазинов в «Галерее» и Oz Mall.

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Искусство и спецоперация Параллельный импорт позволил россиянам посмотреть одну из самых ожидаемых кинопремьер последних лет — «Аватар: Путь воды». Официально показ нового трехчасового фильма Кэмерона считается предсеансовым обслуживанием перед 6-минутным анимационным короткометражным фильмом «Дубак» (2017). Юга.ру посетили один из сеансов, пообщались со зрителями и убедились, что краснодарцы не оставались смотреть мультик о борьбе лесных животных с холодами.

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В апреле краснодарский Музыкальный театр «Премьера» представил современный балет «Мир» по роману Льва Толстого «Война и мир». В марте центр современного искусства «Типография»*** отменил все события на время СВО. В мае пространство ЦСИ на Зиповской закрылось после получения статуса иноагента. 6 сентября «Типография»*** сообщила, что не смогла оспорить иноагентство в суде. В ноябре группа Recycle, создавшая объекты в парке «Краснодар», опровергла участие в выставке, связанной с военной промышленностью. Художники заявили, что их работу из частной коллекции выставили без их согласия. В декабре художница из Краснодара Людмила Баронина завершила «Календарь» 2022 года — в нем линогравюры о сценариях апокалипсиса отсылают к ключевым событиям прошедших месяцев: «Март» напоминает о страхах ядерного взрыва, «Сентябрь» — о частичной мобилизации.

Серия печатной графики «Календарь» © Фото Людмилы Барониной

24 августа Юга.ру публиковали хронологический дайджест событий на юге России, вызванных спецоперацией в Украине. Больше материалов о СВО и частичной мобилизации.