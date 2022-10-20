Дом, пострадавший при крушении самолета в Ейске, планируют восстановить до мая 2023 года

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в Ейске будут полностью разбирать третий подъезд дома на Коммунистической 20/1. Частично разберут второй и четвертый подъезды.

Общая площадь восстановления — 7 тыс. кв. метров. На объекте уже работают проектировщики. Они готовят документы для демонтажа и последующего строительства. Завершить восстановительные работы планируют в мае 2023 года.

«Поручил главе района еще раз связаться со всеми пострадавшими. На протяжении всего срока восстановления дома, люди должны иметь возможность разместиться в пунктах временного проживания с максимальным комфортом», — добавил Кондратьев.

Ранее краевой оперштаб сообщил, что 423 человека вернулись в 186 квартир. Жителям обещали выплатить материальную помощь.

Как писали Юга.ру, крушение учебного военного самолета Су-34 произошло вечером 17 октября. Как сообщили в Минобороны, самолет вылетел с аэродрома Южного военного округа для выполнения учебно-тренировочного полета. Репортаж с места трагедии можно прочитать здесь.