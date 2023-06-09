В июне откроют второй воздушный коридор в Сочи. Он сократит время полетов

С 12 июня авиакомпаниям больше не придётся лететь через Казахстан при полётах на юг России

С 12 июня в России откроют второй воздушный коридор для полетов на юг. По данным «Авиаторщины», это решение согласовало Минобороны.

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Как сообщает источник, второй воздушный коридор увеличит пропускную способность и сократит время в пути примерно на семь минут. Авиакомпании и пилоты уже получили о нем информацию, сообщает «РБК».

30 августа 2022 года в России открыли воздушный коридор, который помог сократить время полёта многих рейсов в южном направлении. Например, между Москвой и Сочи — на 30-35 минут. Однако коридор не мог пропускать больше 15 рейсов в час в каждую сторону. Авиакомпаниям приходилось планировать многие полеты через Казахстан.