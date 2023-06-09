В июне откроют второй воздушный коридор в Сочи. Он сократит время полетов

Вся Россия

Распечатать

  • © Фото Suhyeon Choi, unsplash.com
    © Фото Suhyeon Choi, unsplash.com

С 12 июня авиакомпаниям больше не придётся лететь через Казахстан при полётах на юг России

С 12 июня в России откроют второй воздушный коридор для полетов на юг. По данным «Авиаторщины», это решение согласовало Минобороны.

Читайте также:

Как сообщает источник, второй воздушный коридор увеличит пропускную способность и сократит время в пути примерно на семь минут. Авиакомпании и пилоты уже получили о нем информацию, сообщает «РБК».

30 августа 2022 года в России открыли воздушный коридор, который помог сократить время полёта многих рейсов в южном направлении. Например, между Москвой и Сочи — на 30-35 минут. Однако коридор не мог пропускать больше 15 рейсов в час в каждую сторону. Авиакомпаниям приходилось планировать многие полеты через Казахстан. 

По данным аналитического ресурса, теперь эта мера позволит развести самолёты по направлениям. По первому коридору они будут направляться только на юг, а по второму — обратно. Также самолетам не придется лететь через Казахстан.

Напомним, что аэропорты в Краснодаре, Анапе и Геленджике закрыты с 24 февраля.

Как сообщали ранее Юга.ру, из Сочи возобновили полеты на Дальний Восток.

Аэропорты Краснодар Министерство обороны России путешествия Ростов-на-Дону Сочи

Новости

Полиция Краснодара проверяет информацию о нападении мужчины на ребенка на детской площадке
В июне откроют второй воздушный коридор в Сочи. Он сократит время полетов
Отключение горячей воды в Краснодаре перенесли на 13 июня
Военные в аэропорту и кортежи чиновников. Собчак и горожане рассказали об отключении интернета в Сочи
В Краснодаре пройдёт лекция «Нос в искусстве»
В Краснодаре пройдёт встреча, посвящённая Анне Ахматовой

Лента новостей

Шопинг, еда, кинотеатр без крыши
7 июня, 11:40
Шопинг, еда, кинотеатр без крыши
Что есть, пить и смотреть в новой локации BoxPark в Краснодаре
Военные в аэропорту и кортежи чиновников
Сегодня, 09:18
Военные в аэропорту и кортежи чиновников
Собчак и горожане рассказали об отключении интернета в Сочи
Снегирь, горбатый кит и монстр из глубин
Вчера, 15:15
Снегирь, горбатый кит и монстр из глубин
Рассказываем, что посмотреть в Краснодаре с 8 июня

Реклама на сайте