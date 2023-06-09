В июне откроют второй воздушный коридор в Сочи. Он сократит время полетов
С 12 июня авиакомпаниям больше не придётся лететь через Казахстан при полётах на юг России
С 12 июня в России откроют второй воздушный коридор для полетов на юг. По данным «Авиаторщины», это решение согласовало Минобороны.
Как сообщает источник, второй воздушный коридор увеличит пропускную способность и сократит время в пути примерно на семь минут. Авиакомпании и пилоты уже получили о нем информацию, сообщает «РБК».
30 августа 2022 года в России открыли воздушный коридор, который помог сократить время полёта многих рейсов в южном направлении. Например, между Москвой и Сочи — на 30-35 минут. Однако коридор не мог пропускать больше 15 рейсов в час в каждую сторону. Авиакомпаниям приходилось планировать многие полеты через Казахстан.
По данным аналитического ресурса, теперь эта мера позволит развести самолёты по направлениям. По первому коридору они будут направляться только на юг, а по второму — обратно. Также самолетам не придется лететь через Казахстан.
Напомним, что аэропорты в Краснодаре, Анапе и Геленджике закрыты с 24 февраля.
Как сообщали ранее Юга.ру, из Сочи возобновили полеты на Дальний Восток.