В Краснодаре и Сочи отменили концерт Валерия Меладзе

В Краснодаре отменили концерт Валерия Меладзе, который должен был пройти 9 июня во дворце спорта «Олимп», пишет «КП-Кубань». Эту информацию СМИ подтвердили в справочной службе площадки. Также отменили продажу билетов на концерт Меладзе в Сочи. Там певец должен был выступить 3 ноября.

Концерты Меладзе отменяют в России с января. Музыкант собирался проехать по городам с новой программой и исполнить все свои хиты. Стоимость билетов в краевой столице начиналась от 2,5 тыс. рублей.

Причиной отмены выступлений певца послужил инцидент в Дубае. Тогда на мероприятии Меладзе озвучил лозунг в поддержку Украины. Видео попало в соцсети. После этого артист высказался у себя в телеграме.

«Так уж вышло, что горячо любимые мной народы находятся в конфликте, в котором гибнут люди. Я не могу и не хочу никого ненавидеть, и не пытаюсь кому-то угодить. Я мечтаю лишь о том, чтобы антагонизм прекратился, и между близкими народами установилось согласие. И ради этого я готов отдать все силы», — написал Меладзе.