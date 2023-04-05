В Краснодаре и Сочи отменили концерт Валерия Меладзе
В краевой столице музыкант должен был выступить в июне
В Краснодаре отменили концерт Валерия Меладзе, который должен был пройти 9 июня во дворце спорта «Олимп», пишет «КП-Кубань». Эту информацию СМИ подтвердили в справочной службе площадки. Также отменили продажу билетов на концерт Меладзе в Сочи. Там певец должен был выступить 3 ноября.
Концерты Меладзе отменяют в России с января. Музыкант собирался проехать по городам с новой программой и исполнить все свои хиты. Стоимость билетов в краевой столице начиналась от 2,5 тыс. рублей.
Причиной отмены выступлений певца послужил инцидент в Дубае. Тогда на мероприятии Меладзе озвучил лозунг в поддержку Украины. Видео попало в соцсети. После этого артист высказался у себя в телеграме.
«Так уж вышло, что горячо любимые мной народы находятся в конфликте, в котором гибнут люди. Я не могу и не хочу никого ненавидеть, и не пытаюсь кому-то угодить. Я мечтаю лишь о том, чтобы антагонизм прекратился, и между близкими народами установилось согласие. И ради этого я готов отдать все силы», — написал Меладзе.
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Как писали Юга.ру, это не первый отмененный концерт в Краснодаре и Сочи. Ранее в городах запретили выступления Инстасамки. организаторы перенесли концерты на 2024 год.
Позже под запрет попала певица Ани Лорак. Причиной отмены послужили её политические взгляды.
«Мы — жители против того, чтобы в нашем городе «устраивали шоу» люди, которые признаются в любви правящей на Украине власти, воюющей против нас. Ни один предприниматель, актёр, певец или певица, которые имеют такую позицию относительно СВО, не будут здесь зарабатывать. Мы не можем гарантировать, что в конечном итоге эти деньги не пойдут на поддержку тех, кто воюет против наших ребят, поставляет им снаряды и боеприпасы», — заявил глава Краснодара Евгений Наумов.
Еще в Краснодаре и Ростове-на-Дону отменили концерты Александра Реввы. Его призвали игнорировать участники СВО. Выступления артиста не могут состоятся уже три года.