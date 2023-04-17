В Краснодаре отменили концерт группы Shortparis. Об этом сообщили в телеграм-канале площадки «КРОП АRЕНА». Выступление должно было состояться 18 апреля.

Отмечается, что концерт отменили по независящей от группы и организаторов причине. Билеты можно вернуть или обменять на абонемент на другой концерт. Следующие концерты группы должны пройти в Волгограде и Ростове-на-Дону. Туда можно попасть по билетам, купленным на выступление в Краснодаре.

Напомним, ранее об отмене концерта просил руководитель Екатеринодарского отделения общества «Царьград» Никита Изюмов. Он объяснил это тем, что артисты с самого начала СВО выступали против российской армии, а солист группы получил административное наказание за участие в митинге.

Как писали Юга.ру, это не первый отмененный концерт в Краснодаре. Ранее выступать в городе запретили Инстасамке, Ани Лорак, Александру Ревве, Ярославу Евдокимову и Валерию Меладзе.

Но если вы решите куда-то сходить, то с 17 по 21 апреля в Краснодаре пройдут концерты других музыкантов, певцов и творческих коллективов. В краевую столицу приедут Денис Мацуев, Сосо Павлиашвили, «Грот», и «Лесоповал».