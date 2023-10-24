В Пятигорске и Ставрополе требуют отменить концерты Xolidayboy

Тиктокер и певец Иван Минаев, выступающий под псевдонимом Xolidayboy, собирается дать концерты в Пятигорске и Ставрополе 5 и 6 ноября

Против выступает местная Ассоциация патриотических сил. Там телеграм-каналу SHOT заявили, что Минаева и подобных артистов «пытаются убрать со сцены», потому что молодёжь может деградировать из-за выступления таких «аморальных особей».

Ранее концерт артиста отменили в Крыму. Ситуацию прокомментировала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. По её словам, после обнаружения проукраинских высказываний в его блоге жители Крыма попросили прямо высказать позицию на тему СВО, но артист отказался. Она заявила, что направит материалы в правоохранительные органы с просьбой дать оценку его высказываниям.

Менеджер артиста Ульяна Почеко опубликовала в социальных сетях ответ Мизулиной, где призвала её разобраться в ситуации. Кроме того, Почеко назвала непрофессионализмом обсуждение видео артиста трехлетней давности, а также её сообщения из личной переписки. Происходящее Почеко назвала диверсией.

А вот в Краснодаре 20 октября концерт Xolidayboy состоялся.

Ранее мы рассказывали об отмене концертов в Краснодаре и крае. Под запретом оказались многие исполнители, от молодежной Инстасамки до классика отечественной эстрады Валерия Меладзе и популярной рок-группы «Би-2».