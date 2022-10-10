СК: грузовик с взрывчаткой, который взорвался на Крымском мосту, пересёк границы нескольких стран

В СК РФ установили, что к взрыву на Крымском мосту причастны граждане России, в том числе и из Краснодарского края

Глава Следкома РФ Александр Бастрыкин сообщил на встрече с Владимиром Путиным, что по факту случившегося на Крымском мосту завели дело по ст. 205 УК РФ (Терроризм).

Кроме того, установлен маршрут следования грузовика. Он выехал из Болгарии, пересек Грузию, Армению, Северную Осетию и въехал в Краснодарский край. Также известны лица, организовавшие маршрут.

Из числа тех, кто мог готовить теракт, установлены подозреваемые. Среди них есть граждане РФ.

«Все наши данные первоначального этапа расследования сегодня позволяют нам сделать однозначный вывод — это теракт, который готовили украинские спецслужбы, и целью этого теракта было уничтожение крупного объекта гражданской инфраструктуры, очень важного для России», — сказал Бастрыкин.

По данным телеграм-канала Baza, груз, с помощью которого могли подорвать мост, приехал в Россию из Грузии 4 октября. Таможенники и другие сотрудники служб, которые проверяли машину, ничего подозрительного в ней не обнаружили.

Отметим, утром 10 октября в Ростуризме заявили, что туристы, планировавшие отдых в Крыму, могут отправится туда беспрепятственно. Никаких транспортных ограничений нет.

Рано утром 8 октября на Крымском мосту взорвался грузовик. После этого загорелись цистерны с топливом. Погибли три человека.

По данным властей Крыма, обрушились два пролета автомобильного полотна полосы из Краснодара в Керчь.

Автомобильное движение на мосту возобновили вечером того же дня. Транспорт поехал по не пострадавшей части.

В СК заявили, что водитель, взорвавший грузовик — житель Краснодарского края.