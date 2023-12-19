В Ставропольском крае запустили полный цикл производства виски из российского сырья
В Минераловодском округе Ставропольского края заявили о начале производства российского виски
Министр экономического развития Ставропольского края Денис Полюбин рассказал журналистам ТАСС про первое в России производство виски полного цикла. В основе напитка ставропольское зерно, сказал чиновник.
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Новое предприятие будет производить солодовый и зерновой виски с использованием собственных висковых дистилляторов. На заводе запустили три линии розлива мощностью от 3 до 6 тыс. бутылок в час. Владельцы планируют выпускать 5,6 миллиона литров алкоголя в год, пишет агентство.
Министр отметил, что строить завод на Ставрополье начали в 2020 году, инвестиции в проект превысили 4,4 млрд рублей.
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