В Ставропольском крае запустили полный цикл производства виски из российского сырья

Ставропольский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Минераловодском округе Ставропольского края заявили о начале производства российского виски

Министр экономического развития Ставропольского края Денис Полюбин рассказал журналистам ТАСС про первое в России производство виски полного цикла. В основе напитка ставропольское зерно, сказал чиновник.

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Новое предприятие будет производить солодовый и зерновой виски с использованием собственных висковых дистилляторов. На заводе запустили три линии розлива мощностью от 3 до 6 тыс. бутылок в час. Владельцы планируют выпускать 5,6 миллиона литров алкоголя в год, пишет агентство.

Министр отметил, что строить завод на Ставрополье начали в 2020 году, инвестиции в проект превысили 4,4 млрд рублей.

Как недавно писали Юга.ру, кубанские виноделы опровергли прогноз роста цен из-за повышения акцизов. Их мнение читайте здесь.

Алкоголь Импортозамещение

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В Ставропольском крае запустили полный цикл производства виски из российского сырья

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