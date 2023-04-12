В Краснодаре и Сочи отменили концерты исполнителя песни «Фантазер» Ярослава Евдокимова. Накануне артист выступал в Новосибирске

Позже СМИ растиражировали новость об отмене концерта и дополнили её видеороликом. В нем Евдокимов критикует российскую власть и говорит, что «украинцы им никогда этого не простят».

11 апреля сайт Центрального концертного зала Кубанского казачьего хора сообщил об отмене концерта Ярослава Евдокимова. Он должен был состояться 25 апреля. На сайте концертной площадки добавили, что «возврат билетов осуществляется по месту приобретения».

Сказанное рядом СМИ было представлено как критика СВО. Однако ролик был опубликован на Youtube три года назад. Судя по всему тогда Евдокимов высказывался по поводу действий России на Донбассе и в Крыму.

Позже появилась информация об отмене концерта Ярослава Евдокимова в Сочи. Там певец должен был выступать 24 апреля.

Ярослав Евдокимов родился в 1946 году на Украине. Окончил музыкальную школу в Норильске. С 1975 года был солистом-вокалистом Минской филармонии. Народный артист Белорусской ССР. С 2006 года заслуженный артист Российской Федерации.

12 апреля издание Сибкрай.ру сообщило, что накануне концерт певца Ярослава Евдокимова прошел в новосибирском «Доме ученых». Руководство концертной площадки заявило, что о позиции певца узнало лишь накануне выступления. Организаторы заверили, что артист больше не высказывается. А после видео с критикой уже успел выступить на федеральных каналах и даже в Кремле.