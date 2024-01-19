В Краснодаре снова заговорили об открытии аэропорта

18 января на встрече с журналистами председатель Гордумы Краснодара Вера Галушко заявила, что Пашковский аэропорт могут открыть в феврале 2024 года. Однако летать самолеты будут только в дневное время.

«С нашей стороны всё сделано. Не исключено, что где-то в феврале они откроют. Прямое сообщение будет Краснодар-Стамбул и только днем до 21:00», — поделилась Галушко. По её словам, аэропорт возобновит работу в связи с тем, что взлетно-посадочная полоса Сочинской воздушной гавани нуждается в ремонте, а аэрохаб в Минеральных Водах перегружен. Один из сотрудников краснодарского аэропорта также рассказал «Ъ-Кубань» о том, что сейчас ведутся разговоры об открытии гавани. Это планируют сделать 24 февраля.

Напомним, что в начала СВО на юге России закрыли 12 аэропортов, в том числе в Краснодаре. 15 декабря 2023 года состоялся первый с 24 февраля 2022 года полет гражданской авиации в Пашковский аэропорт и из него. Тестовый рейс выполнил самолет авиакомпании «Азимут». 16 декабря «Известия» изучили письмо Национального центра управления обороной РФ Минобороны. В нем было сказано, что возобновление работы аэропорта Краснодара возможно после 25 декабря.

14 декабря во время прямой линии Владимир Путин заявил, что открытие краснодарской воздушной гавани надо «еще раз проанализировать». По словам президента, главным критерием является безопасность пассажиров.



22 декабря в СМИ появилась информация о том, что Минобороны запретило открывать аэропорт в Краснодаре для гражданских полетов.