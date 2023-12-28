Краснодарский телеканал решил вырезать из новогоднего эфира участников «голой вечеринки» Ивлеевой

Краснодарский край

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  • © Изображение пользователя tookapic сайта pixabay.com
    © Изображение пользователя tookapic сайта pixabay.com

Телеканал и радио «Краснодар» убрали из новогодних программ Диму Билана и Лолиту Милявскую

Эфир со звездами должен был транслироваться в Новый год и все праздничные выходные. Об этом сообщает телеканал «Краснодар».

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«Приняли решение вырезать из них некоторых особо отличившихся «звёзд». Кто бы там как не извинялся, но видеть их у нас на телеканале в эти праздничные дни желания никакого нет. Думаю, и наши телезрители будут в этом солидарны. На «Радио Краснодар» тоже не будет песен Билана», — рассказал гендиректор МТРК Максим Жмутский.

21 декабря в московском клубе Mutabor состоялась «голая вечеринка». Ее организовала блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева. На мероприятии присутствовали многие знаменитости: Филипп Киркоров, Ксения Собчак, Дима Билан, Анна Asti, Джиган. 

На следующий день в прокуратуру обратились организации «Сорок сороков» и «Зов народа» с просьбой проверить вечеринку на наличие пропаганды ЛГБТ, пишет «РБК Life».

24 декабря звезды стали массово объяснять свое присутствие на мероприятии. Видео-рассказы в соцсетях опубликовали  Ивлеева, Киркоров, Билан, Лолита и Собчак.

26 декабря продюсер Александр Иншаков подал иск к Анастасии Ивлеевой на 1 млрд рублей. По его словам, мероприятие принесло ему «нравственные страдания». В этот же день от сотрудничества с Ивлеевой отказалась МТС, а Лолита сообщила об угрозах со стороны площадок, на которых должны проходить концерты артистки. Также Филиппа Киркорова начали вырезать из новогодних эфиров из-за участия в «голой вечеринке».

Напомним, что власти Краснодарского края планировали исключить из репертуаров караоке-клубов «неправильные песни».

Ранее Юга.ру писали об отмене концертов различных исполнителей в Краснодарском крае. В список запрещенных артистов попали Инстасамка, Валерий Меладзе, а также рок-группа «Би-2».

Краснодар Новый год Телевидение

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