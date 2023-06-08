Бывшего вице-губернатора Краснодарского края Игоря Чагаева назначили первым замглавы Херсонской области — СМИ

Игорь Чагаев станет первым замглавы Херсонской области. Официальной информации об этом пока нет

Бывший вице-губернатор Краснодарского края Игорь Чагаев назначен первым заместителем главы Херсонской области. Об этом сообщил «Коммерсантъ-Кубань» со ссылкой на источник в структурах.

Напомним, Игорь Чагаев покинул свой пост в кубанской администрации 27 апреля. Причиной отставки назвали переход на новую работу.

Как писали Юга.ру, с ноября 2022 года Херсонскую область возглавляет бывший вице-губернатор Кубани и мэр Краснодара — Андрей Алексеенко.