Бывшего вице-губернатора Краснодарского края Игоря Чагаева назначили первым замглавы Херсонской области — СМИ

Краснодарский край

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  • Игорь Чагаев © Фото пресс-службы администрации Краснодарского края
    Игорь Чагаев © Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Игорь Чагаев станет первым замглавы Херсонской области. Официальной информации об этом пока нет

Бывший вице-губернатор Краснодарского края Игорь Чагаев назначен первым заместителем главы Херсонской области. Об этом сообщил «Коммерсантъ-Кубань» со ссылкой на источник в структурах.

Напомним, Игорь Чагаев покинул свой пост в кубанской администрации 27 апреля. Причиной отставки назвали переход на новую работу.

Как писали Юга.ру, с ноября 2022 года Херсонскую область возглавляет бывший вице-губернатор Кубани и мэр Краснодара — Андрей Алексеенко. 

Кадровые перестановки СВО Херсонская область

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