Завод «Ростеха» в Кущевской сообщил о рекорде по ремонту военной техники и найму сотрудников
11 апреля Кущевский бронетанковый ремзавод заявил о рекордном количестве отремонтированных БМП, но не назвал цифр
163-й Бронетанковый завод в марте отремонтировал рекордное количество БМП-2 за всю историю работы. Об этом рассказали в пресс-службе холдинга «Высокоточные комплексы». Точное количество восстановленной техники там не назвали.
Кроме того, с начала года завод увеличил штат на 293 человека и готов принять еще 330 сотрудников. Такое расширение руководство объясняет ростом гособоронзаказов и увеличением производственных мощностей. Пресс-служба холдинга указала, что средняя зарплата в 163-м БТРЗ
составляет 70 тыс. рублей. На агрегаторе вакансий завод ищет сотрудников на оклады от 35 до 150 тыс. рублей.
В начале февраля 2022 года «Кубанские новости» писали, что ремзавод в Кущевской хотел расширить линейку услуг. Предприятие планировало начать ремонтировать сельскохозяйственную и дорожную технику.
Завод существует в Кущевской с 1948 года. Он специализируется на ремонте и модернизации бронетанковых машин на гусеничном ходу по госконтрактам Министерства обороны РФ. В 2019 году «Ростех» получил 74% акций предприятия по указу Путина. Сейчас оно входит в холдинг «Высокоточные комплексы».
В 2012 году с заводом было связано уголовное дело:
Холдинг объединил научно-исследовательские институты, заводы и конструкторские бюро, занимающиеся обороноспособностью страны. В их зону ответственности входит производство и моденизация ракетных комплексов для разных войск, бронетанковой техники и аппаратуры для информационного обеспечения.
Как писали Юга.ру, осенью 2022 года в Краснодарском крае более 20 фабрик перепрофилировались и нарастили объемы производства для СВО.
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