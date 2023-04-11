Завод «Ростеха» в Кущевской сообщил о рекорде по ремонту военной техники и найму сотрудников

Краснодарский край

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  • © Фото предоставлено пресс-службой АО НПО «Высокоточные комплексы»
    © Фото предоставлено пресс-службой АО НПО «Высокоточные комплексы»

11 апреля Кущевский бронетанковый ремзавод заявил о рекордном количестве отремонтированных БМП, но не назвал цифр

163-й Бронетанковый завод в марте отремонтировал рекордное количество БМП-2 за всю историю работы. Об этом рассказали в пресс-службе холдинга «Высокоточные комплексы». Точное количество восстановленной техники там не назвали.

Кроме того, с начала года завод увеличил штат на 293 человека и готов принять еще 330 сотрудников. Такое расширение руководство объясняет ростом гособоронзаказов и увеличением производственных мощностей. Пресс-служба холдинга указала, что средняя зарплата в 163-м БТРЗ
составляет 70 тыс. рублей. На агрегаторе вакансий завод ищет сотрудников на оклады от 35 до 150 тыс. рублей.

  • © Скриншот https://krasnodar.hh.ru/employer/4713146
    © Скриншот https://krasnodar.hh.ru/employer/4713146

В начале февраля 2022 года «Кубанские новости» писали, что ремзавод в Кущевской хотел расширить линейку услуг. Предприятие планировало начать ремонтировать сельскохозяйственную и дорожную технику.

Завод существует в Кущевской с 1948 года. Он специализируется на ремонте и модернизации бронетанковых машин на гусеничном ходу по госконтрактам Министерства обороны РФ. В 2019 году «Ростех» получил 74% акций предприятия по указу Путина. Сейчас оно входит в холдинг «Высокоточные комплексы».

В 2012 году с заводом было связано уголовное дело:

Холдинг объединил научно-исследовательские институты, заводы и конструкторские бюро, занимающиеся обороноспособностью страны. В их зону ответственности входит производство и моденизация ракетных комплексов для разных войск, бронетанковой техники и аппаратуры для информационного обеспечения.

Как писали Юга.ру, осенью 2022 года в Краснодарском крае более 20 фабрик перепрофилировались и нарастили объемы производства для СВО.

Армия Кущёвский район Министерство обороны России Промышленность СВО

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