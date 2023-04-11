Завод «Ростеха» в Кущевской сообщил о рекорде по ремонту военной техники и найму сотрудников

163-й Бронетанковый завод в марте отремонтировал рекордное количество БМП-2 за всю историю работы. Об этом рассказали в пресс-службе холдинга «Высокоточные комплексы». Точное количество восстановленной техники там не назвали.

Кроме того, с начала года завод увеличил штат на 293 человека и готов принять еще 330 сотрудников. Такое расширение руководство объясняет ростом гособоронзаказов и увеличением производственных мощностей. Пресс-служба холдинга указала, что средняя зарплата в 163-м БТРЗ

составляет 70 тыс. рублей. На агрегаторе вакансий завод ищет сотрудников на оклады от 35 до 150 тыс. рублей.