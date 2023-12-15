«Мы готовы к возможному открытию». Аэропорт Краснодара принял первый гражданский рейс с начала СВО

Краснодарский край

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  • © Скриншот из видео пресс-службы краснодарского аэропорта «Пашковский»
    © Скриншот из видео пресс-службы краснодарского аэропорта «Пашковский»

15 декабря аэропорт Краснодара принял тестовый гражданский рейс из Минеральных Вод

Пресс-служба аэропорта Пашковский отметила, что это был тестовый рейс — без пассажиров на борту, только экипаж базовой для аэропорта авиакомпании «Азимут». Полет провели, чтобы проверить безопасность воздушного пути на подлете к аэродрому и оценить готовность служб аэропорта к открытию.

В 13:57 самолет из Минеральных Вод приземлился на аэродроме Пашковский. Тестовый полет позволил проверить взаимодействие диспетчерских и аэропортовых служб, готовность воздушной гавани обслуживать воздушные суда, а также работу систем регистрации и службы безопасности аэропорта.

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Чтобы доказать готовность к работе, сотрудники аэропорта устроили масштабную тренировку с имитацией регистрации на рейс и посадки на борт. Роль пассажиров исполнили студенты федеральной программы «Профессионалитет», обучающиеся на программе «Сервис на транспорте» и свободные сотрудники аэропорта.

«За весь период ограничения полетов наши службы ни на минуту не прекращали готовиться, повышать свою квалификацию и обучаться. Вся инфраструктура аэропорта поддерживалась нами в идеальном состоянии. Сегодняшний день доказал, что мы готовы к возможному открытию», — заявил директор управляющий аэропорта Дмитрий Кириченко.

Пресс-служба аэропорта подчеркнула, что успешный тестовый рейс не означает открытие аэропорта. По результатам полета Росавиация проведет заседание рабочей группы и примет решение об открытии.

Как сообщали Юга.ру, 14 декабря Путин прокомментировал возможность открытия краснодарского аэропорта на прямой линии: «Он далеко от зоны боевых действий… такое поручение Министерство обороны имеет — постоянно анализировать и в конечном итоге принять решение. Если они сейчас к этому подходят, они мне доложат, и тогда будем действовать». 

Авиация Аэропорты Краснодар СВО

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