Криминальные итоги — 2020. Самые громкие дела и приговоры в Краснодарском крае и Адыгее

Портал Юга.ру подводит итоги необычного и весьма тяжелого 2020 года, который большинство запомнит из-за пандемии коронавируса. Однако за эти 12 месяцев произошло немало нашумевших и неоднозначных событий, среди которых самые громкие преступления и приговоры года, в том числе на Кубани и в Адыгее. Главные уголовные дела Армавирец убил девушку и ее брата, снял это на видео и выложил в соцсети Днем 10 декабря между 32-летним жителем Армавира и 26-летней девушкой, которые вместе снимали квартиру в доме на улице Розы Люксембург, произошел конфликт на почве ревности. В ходе ссоры мужчина несколько раз ударил девушку по голове и убил ее. После этого он снимал на видео погибшую, которая лежала на полу со связанными руками и ногами, и просил воображаемых зрителей задуматься о смысле жизни. Затем мужчина перенес тело в ванну и начал набирать в нее воду, параллельно объясняя произошедшее. По его словам, он убил девушку в гневе и жалеет об этом. Он добавил, что зато узнает, что такое смерть. И это для него будет лучше, чем проживать свою «вонючую и бесполезную» жизнь, которая ему надоела.

Затем преступник поехал в станицу Новоалексеевкую Курганинского района и с особой жестокостью расправился с девятилетним братом погибшей. После этого он разослал видеоображение в соцсети. На записи армавирец, лицо которого в крови, говорит, что давно думал об убийстве. Но не девушки, а ее малолетнего родственника, который его злил. По его словам, это убийство должно стать последним удовольствием в его жизни, потому что люди живут для эмоций. «Что касается меня, я закончу суицидом. Возможно, я заплыву в Черное море настолько далеко, насколько смогу. У меня не останется сил на обратный путь, и ничего не останется, как захлебнуться. Я просто утону. Желание узнать, что после смерти, — превыше всего», — сказал на камеру подозреваемый в совершении особо тяжких преступлений.

Утром 11 декабря машину армавирца, которым оказался Акшин Гусейнов, нашли в поселке Джубга Туапсинского района. Самого же мужчину объявили в федеральный розыск. Следователи и сотрудники «Кубань-СПАС» проанализировали сведения о температуре воды в Черном море и схему течений и сделали вывод, что в случае гибели тело найдут в районе Новороссийска. Данные оказались верными: утром 14 декабря мобильные группы, перенаправленные туда для поисков, на берегу недалеко от одного из причалов в Южном районе города обнаружили тело Гусейнова.

В поселке под Краснодаром в колодце нашли тела двух человек 17 сентября в краснодарских пабликах опубликовали видео, как в частном секторе поселка Березового работают следователи. По словам очевидцев, в колодце нашли тело человека. СК Кубани сообщал о возбуждении уголовного дела по факту гибели 55-летнего мужчины и его 54-летней жены, однако обстоятельства смерти супругов ведомство не комментировало. По данным городских пабликов, утром 17 сентября житель поселка позвонил внуку, сообщив, что его родители не вернулись домой после вечерней прогулки. Сын отправился к жилищу и обнаружил следы крови, которые вели к колодцу.

Найденными мертвыми оказались начальник отдела по продаже новостроек риелторского агентства «Аякс» Олег Чередниченко и его жена Ирина, которая работала заместителем директора компании. Они прожили вместе 34 года. Также стало известно, что камеры видеонаблюдения зафиксировали, как супруги прогуливаются по улице, а за ними идет мужчина ростом около 180 см. Он был одет в темную куртку, штаны и кепку, на лице — маска. Через несколько минут этот мужчина один шел обратно. С тех пор ни полиция, ни следственный комитет не сообщали о ходе расследования уголовного дела. Также неизвестно, установили ли мотив убийства и подозреваемых в совершении преступления. 9-летнего Богдана Кривко убили, расчленили и пытались сжечь 10 мая 2019 года в станице Баговской Мостовского района пропал без вести 9-летний мальчик. В июне полиция объявила в розыск женщину, которая может быть причастна к пропаже ребенка. Тогда ее личность не была установлена. К ноябрю ни предположительную подозреваемую, ни мальчика найти не удалось. Только в июле 2020 года стало известно, что задержали женщину, которую обвиняют в убийстве ребенка. Это оказалась 28-летняя сожительница его дяди. По ее словам, Богдан пришел к ней домой и включил громкую музыку. Женщине это не понравилось, поскольку дома находились спящие маленькие дети. Мальчик не отреагировал на претензии, между родственниками началась ссора, в ходе которой злоумышленница убила ребенка, задушив. Чтобы скрыть содеянное, она перенесла тело в ванную и там расчленила его. После этого части тела попыталась сжечь в печи, но полностью это сделать ей не удалось. Тогда женщина сложила останки в металлический бидон, залила хлорным раствором и спрятала на территории двора дома, где проживала. Емкость следователи нашли во время обыска. Женщину обвинили по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего), она признала вину, и ее заключили под стражу.

В Горячем Ключе сотрудники ДПС создали преступную группу и штрафовали водителей по дороге к морю В 2018 году пятеро сотрудников отдельного взвода ДПС создали преступную группу и вовлекли в нее четверых местных жителей. Последние тайно фиксировали нарушения водителями правил дорожного движения на трассе возле села Хребтового и передавали фото- и видеоматериалы полицейским, которые затем останавливали машины.

Сотрудники ДПС не выписывали штрафы, а брали с водителей деньги. Все средства переводились на банковскую карту одного из сообщников группы, а затем распределялись между участниками. За полтора года, с мая 2018-го по сентябрь 2020-го, злоумышленники собрали более 1 млн рублей. Ведется расследование, проведены обыски в домах подозреваемых и их родственников, выясняются обстоятельства и возможные другие эпизоды преступления. На сотрудников полиции и четверых сообщников, в зависимости от роли, завели уголовное дело по ч. 6 ст. 290, ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (получение взяток в крупном размере, совершенное организованной преступной группой за незаконные действия, и посредничество во взяточничестве). 24 декабря стало известно о задержании командира взвода ДПС, тоже участвовавшего в получении взяток. Он распределял наряды инспекторов и обещал подчиненным покровительство взамен на долю. На краснодарском кладбище нашли тайник, в котором оказалось более 50 млн рублей В сентябре 2020 года начали доследственную проверку в отношении одного из сотрудников ПАО «Россети». Заместитель генерального директора предложил подчиненному помощь — за непривлечение к уголовной ответственности передать от его лица 10 млн рублей. Сотрудник согласился и попросил дать время на сбор необходимой суммы, а позже обратился в правоохранительные органы.

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На заместителя главы компании завели уголовное дело по ч. 5 ст. 291.1 УК РФ (обещание посредничества во взяточничестве). В октябре в рабочем кабинете и доме подозреваемого провели обыски. Силовики нашли более 20 млн рублей, 100 тыс. долларов и порядка 10 дорогостоящих часов люксовых брендов. Подозреваемого заключили под стражу. 26 ноября на Славянском кладбище Краснодара обнаружили тайник, в котором оказалось более 50 млн рублей. Следствие считает, что эти деньги руководство энергосетевой компании могло добыть преступным путем. СК продолжает выяснять обстоятельства дела и возможные иные его эпизоды. 2 декабря стало известно, что против заместителя генерального директора ПАО «Россети» возбудили новое уголовное дело по факту получения взятки через посредников в особо крупном размере. По данным следствия, весной мужчина получил от представителей коммерческой организации 10,16 млн рублей за помощь в увеличении мощности потребления электроэнергии. В станице Староминской после многочисленных обследований умерли беременная женщина и ее ребенок 17 апреля 2020 года 37-летняя Ольга Журавлева, находящаяся на седьмом месяце беременности, почувствовала боль в животе. В отделении гинекологии в ЦРБ Староминской проблем у пациентки и ее плода не нашли. Лечащим врачом женщины назначили заведующую роддомом Светлану Петренко. Журавлевой сообщили, что боль вызвана реакцией поджелудочной железы на жареную рыбу, которую та ела накануне. Через десять дней после выписки из медицинского учреждения боли в животе не прекратились, а становились с каждым днем сильнее. Пациентку отправили на обследование в краевой центр, но врачам ничего выявить не удалось. В перинатальном центре и роддоме №1 женщину вообще не приняли, она вернулась в больницу в станице.

13 мая Журавлеву выписали, но ее состояние ухудшилось. Врачи снова решили, что боли вызваны нарушением диеты. 5 и 6 июня женщина лежала в ЦРБ, когда ей стало совсем плохо. Персонал больницы позвонил заведующей Светлане Петренко, которая была лечащим врачом Ольги, и сообщил об этом. Та отказалась ехать к больной, потому что праздновала Троицу в кругу семьи. Муж Ольги Михаил Журавлев утверждает, что эти показания видел в документах следователя. 8 июня супруги потеряли ребенка. Когда врачи извлекали из пациентки умерший плод, у нее обнаружили тромбоз кишечника. Журавлевой удалили большую часть кишечника, а также матку и маточные трубы. Кроме того, врачи выявили воспаление легких. 10 июля в реанимации в Краснодаре Ольга скончалась. Об этом 11 ноября выпустила материал «Новая газета». После того как стало известно о ситуации с Ольгой Журавлевой, в прокуратуру поступили многочисленные заявления с просьбой проверить деятельность заведующей роддомом Светланы Петренко и заведующей гинекологией Юлии Горобец, дочери Петренко. Местные жители жаловались на непрофессионализм и вымогательство денег. Смертью Журавлевой занялся следственный комитет. 1 декабря стало известно, что заведено уголовное дело. В Краснодаре трое мужчин похитили банкомат и машину, а затем устроили погоню со стрельбой 23 декабря в 4:45 в полицию поступила информация о хищении автомобиля ВАЗ-2112. Все наружные наряды получили ориентировку, и некоторое время спустя патруль ДПС заметил разыскиваемую машину. На требование остановиться водитель не отреагировал и попытался скрыться, началась погоня. Полицейские загнали легковую машину в тупик, трое преступников начали убегать. Один из злоумышленников выстрелил не менее двух раз в инспектора, ранив его в правое бедро, после чего все трое скрылись. Сотруднику ДПС оказали помощь, госпитализировали и прооперировали, его жизни ничего не угрожает.

Другой экипаж полиции продолжил погоню, во время которой преступник снова открыл огонь и попал в служебный автомобиль. На этот раз полицейским удалось задержать одного из похитителей. Выяснилось, что трое приезжих мужчин украли терминал из «ОТП Банка» на улице Атарбекова. В Краснодаре начали проверять все машины на выездах. Утром 24 декабря стало известно, что еще одного злоумышленника задержали. Разыскиваемый скрывался у родственников в селе Кривенковском. На рейсовом автобусе он отправился в Туапсе, где его и задержали оперативники.

Главные приговоры Два года исправительных работ с освобождением в зале суда за убийство двоих соседей, которые слушали громкую музыку 3 февраля 2019 года в анапском селе Супсех в одном из домов на улице Грушевой громко играла музыка. 53-летнему мужчине это не понравилось, он сделал замечание своим соседям. После этого 60-летний отец, его 30-летний сын и их знакомый взяли молоток и пошли выяснять отношения. Сосед взял ружье и выстрелил в голову самому старшему, а когда подбежал сын, пустил пулю ему в живот. Оба раненых умерли на месте. Убийца сам вызвал скорую и полицию. Возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц). 18 марта 2020 года суд присяжных признал обвиняемого виновным при превышении пределов допустимой самообороны по ч. 1 ст. 108 УК РФ, хотя следствие предъявило ему «более тяжкую статью».

В Краснодарском краевом суде предположили, что присяжным не хватило доказательств со стороны обвинения, чтобы признать мужчину виновным в убийстве двух и более лиц, совершенном общеопасным способом. Санкции статьи о самообороне предполагают до двух лет лишения свободы. Однако преступник ранее не был судим, поэтому его нельзя было отправлять в тюрьму. В итоге суд приговорил его к двум годам исправительных работ. В связи с тем, что один день в СИЗО приравнивается к трем дням таких работ, а мужчина находился под стражей с февраля 2019-го, наказание считается отбытым. Его освободили в зале суда. Пожизненное лишение свободы за убийство 16-летней школьницы Верховный суд Адыгеи в июле вынес окончательный приговор 47-летнему майкопчанину Андрею Курникову. Его обвинили в покушении на изнасилование, убийстве и краже. 24 мая 2019 года в Майкопе по пути из лицея №34 в Адыгейский университет на тренировку по волейболу пропала без вести 16-летняя Дарья Шопина. Позже ее объявили в федеральный розыск и пообещали вознаграждение за помощь в поиске. Им занимались 60 сотрудников полиции и спасатели, а также 270 волонтеров отряда «Лиза Алерт», которые исследовали 28 км берега реки Белой. Чтобы водолазам было легче работать в русле, в канале Майкопской ГЭС спустили воду. Применялись летательные аппараты, состоящие на вооружении Росгвардии, аппаратно-программный комплекс «Безопасный город», изучались записи камер видеонаблюдения, полученные с момента исчезновения Шопиной. К августу удалось установить маршрут передвижения школьницы от лицея до улицы Пушкина, после чего ее следы пропали. 5 ноября следком Адыгеи задержал майкопчанина Андрея Курникова, ранее судимого. Следователи запеленговали сигнал украденного у школьницы телефона и таким образом вышли на след предполагаемого убийцы. По месту жительства Курникова провели обыск, где обнаружили телефон Шопиной. Сначала подозреваемый заявил, что нашел его, однако специалист установил, что телефон не мог долго быть в тех условиях, о которых рассказывал Курников. Под давлением улик тот стал давать признательные показания. В тот же день следователи Адыгеи обнаружили тело школьницы. В ходе следствия выяснили, что 24 мая около 12:00 мужчина, находясь в безлюдном месте на правом берегу реки Белой, напал на девочку, чтобы ее изнасиловать. Он задушил ее и похитил принадлежавшие ей смарт-часы и два мобильных телефона. По словам обвиняемого, преступление произошло спонтанно. Он хотел забрать телефон, но девочка оказала сопротивление, и он нанес ей смертельный удар. Ему предъявили обвинение по трем статьям: ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ (покушение на изнасилование с применением насилия и использованием беспомощного состояния несовершеннолетней), пп. «в», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство лица, находящегося в беспомощном состоянии, сопряженное с изнасилованием) и п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража с причинением значительного ущерба гражданину). Верховный суд Адыгеи рассматривал резонансное дело в закрытом режиме. Курникову назначили наказание в виде пожизненного лишения свободы.

11 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима за убийство и расчленение знакомого 22 апреля 2020 года пропал 37-летний Николай Перфильев. В тот день он был в квартире на улице Стасова, 155, около 22:00 вышел оттуда, и больше его никто не видел. По факту его исчезновения Следственный комитет возбудил уголовное дело, однако статья не уточнялась. В конце мая в районе авторынка нашли расчлененное и закопанное тело Перфильева и задержали предполагаемого убийцу. Им оказался хозяин квартиры на Стасова. Следствие выяснило, что 22 апреля мужчины выпивали и поссорились, в результате подозреваемый зарезал гостя ножом.