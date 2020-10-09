В Краснодаре завели уголовное дело на замгендиректора электросетевой компании
9 октября в следственном комитете Кубани рассказали об обысках в рамках дела, фигурантом которого стал заместитель гендиректора местной электроэнергетической компании
По данным следствия, в сентябре 2020 года в отношении сотрудника ПАО «Россети» началась доследственная проверка. Заместитель гендиректора предложил свою помощь подчиненному: он сообщил, что может передать должностным лицам от работника 10 млн рублей за непривлечение его к уголовной ответственности. Чтобы избежать последствий, сотрудник согласился, но попросил дать ему время для поиска суммы, а позже, 7 октября 2020 года, обратился в органы.
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На замглавы компании завели уголовное дело по ч. 5 ст. 291.1 УК РФ (Обещание посредничества во взяточничестве). 8 октября следователи вместе с управлением ФСБ России по Краснодарскому краю провели обыски в кабинете и дома у подозреваемого. Там нашли более 20 млн рублей, 100 тыс. долларов и порядка 10 дорогостоящих часов люксовых брендов. Также изъяли документацию и флешки.
Устанавливаются возможные иные эпизоды преступной деятельности, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.
Пресс-служба ПАО «Россети Кубань» 9 октября в комментарии порталу Юга.ру сообщила, что руководство компании оказывает необходимое содействие правоохранительным органам.