В Адыгее привлекали экстрасенсов и спускали воду в ГЭС для поиска исчезнувшей школьницы

«Одна из них — Даша Шопина стала жертвой преступления, убийства, или она была похищена и у нее нет возможности сообщить о себе», — сказал Глущенко.

Руководитель следственного управления СКР по Адыгее Александр Глущенко 8 августа на пресс-конференции сообщил, что сейчас идет работа по нескольким основным версиям.

Следователи отработали около 11 версий, в том числе о возможном вмешательстве какой-либо секты, самоубийстве, падении в реку. Совместно с сотрудниками МВД, МЧС и волонтерами следователи обследовали 28 км берега реки Белой. В работе были задействованы водолазы, которые обследовали все русло, а для облегчения поисков в канале Майкопской ГЭС спустили воду.

С помощью камер видеонаблюдения удалось установить маршрут передвижения девочки в день исчезновения. Она вышла из майкопского лицея № 34 в 11:11, по улице Победы прошла до улицы Пушкина. После этого ее следы пропадают. Говоря об этом, глава следкома Адыгеи также назвал недостатки в работе системы «Безопасный город».

«По пути следования школьницы некоторые камеры не работали, другие не обладают достаточными техническими характеристиками. По инициативе следственного управления этот вопрос будет вынесен на координационное совещание при главе Адыгеи», — сказал Александр Глущенко.