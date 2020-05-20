На Кубани выпустили из-под стражи в зале суда мужчину, который убил двух соседей из-за громкой музыки
В Краснодарском краевом суде в середине мая вынесли вердикт в отношении жителя Анапы, который убил двух человек
Как писали Юга.ру, в феврале 2019 года житель поселка Супсех услышал, как его соседи громко слушают музыку. Мужчина сделал им замечание, после чего его 60-летний сосед со своим 30-летним сыном, а также знакомым подошли к его дому с молотком и начали выяснять отношения.
Хозяин дома взял ружье и выстрелил в голову старшего соседа. Когда его сын подбежал к обидчику, он выстрелил в живот молодого человека. Оба пострадавших скончались на месте. Стрелявший сам позвонил в скорую и полицию. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство двух или более лиц).
18 марта 2020 года суд присяжных признал его виновным в убийстве при превышении пределов необходимой обороны, по ч. 1 ст. 108 УК РФ, несмотря на то, что следствие предъявило ему более «тяжкую статью».
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«Вероятно, присяжным не хватило доказательств, представленных стороной обвинения, для того, чтобы признать Хоменко виновным в убийстве двух и более лиц, совершенном общеопасным способом», — прокомментировали порталу Юга.ру в Краснодарском краевом суде 20 мая.
В суде отметили, что из-за того, что убийство при превышении пределов необходимой обороны относится к преступлениям небольшой тяжести, наказание за него — более мягкое.
Санкции статьи предусматривают до двух лет лишения свободы, но, так как преступление мужчина совершил впервые, в отношении него нельзя было применить наказание в виде лишения свободы. Учитывая все эти факты, суд 14 мая на основании вердикта присяжных приговорил его к 2 годам исправительных работ.
«В связи с тем, что Хоменко с февраля 2019 года находился под стражей, а один день в СИЗО приравнивается к трем дням исправительных работ, наказание его считается отбытым. Поэтому он был освобожден в зале суда», — сообщили в пресс-службе суда.
В краевой прокуратуре 20 мая порталу Юга.ру отметили, что не согласны ни с вердиктом, ни с приговором, поэтому в ближайшее время будут обжаловать его.