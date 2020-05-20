На Кубани выпустили из-под стражи в зале суда мужчину, который убил двух соседей из-за громкой музыки

В Краснодарском краевом суде в середине мая вынесли вердикт в отношении жителя Анапы, который убил двух человек

Как писали Юга.ру, в феврале 2019 года житель поселка Супсех услышал, как его соседи громко слушают музыку. Мужчина сделал им замечание, после чего его 60-летний сосед со своим 30-летним сыном, а также знакомым подошли к его дому с молотком и начали выяснять отношения.

Хозяин дома взял ружье и выстрелил в голову старшего соседа. Когда его сын подбежал к обидчику, он выстрелил в живот молодого человека. Оба пострадавших скончались на месте. Стрелявший сам позвонил в скорую и полицию. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство двух или более лиц).

18 марта 2020 года суд присяжных признал его виновным в убийстве при превышении пределов необходимой обороны, по ч. 1 ст. 108 УК РФ, несмотря на то, что следствие предъявило ему более «тяжкую статью».