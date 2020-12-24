Один из похитителей терминала в Краснодаре выехал из города и скрывался у родственников. Его задержали в Туапсе

Краснодарский край

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24 декабря в Туапсе задержали одного из трех преступников, который накануне участвовал в угоне машины и краже терминала из банка в Краснодаре

Напомним, утром 23 декабря в Краснодаре начали проверять все машины на выездах. Оказалось, что сотрудники МВД ищут двух преступников. В ночь на среду двое злоумышленников со своим знакомым угнали машину и украли терминал из банка. Когда инспекторы ДПС остановили легковушку, один из мужчин начал стрелять в полицейского и ранил его.

Одного похитителя удалось задержать, двое других скрылись. Вечером 23 декабря полиция сообщила, что установила их личности. А сегодня утром в пресс-службе краевого МВД порталу Юга.ру сказали, что подозреваемых еще не нашли.

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Однако уже в 11:10 в ГУ МВД России по краю сообщили, что в Туапсе задержали одного из разыскиваемых. 35-летний житель Туапсинского района, которого подозревают в «нападении на финансовое учреждение в Краснодаре», скрывался у родственников в селе Кривенковском. Затем он на рейсовом автобусе уехал в Туапсе, где его задержали оперативники.

Сейчас мужчину доставили в отдел полиции. Продолжается розыск третьего соучастника.

Кражи Краснодар Полиция Стрельба Туапсинский район

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