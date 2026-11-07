Меркурий, звездопад и противостояние Урана: что увидят краснодарцы в небе ноября
Собрали главные астрособытия третьего месяца осени
Пресс-служба Московского планетария опубликовала календарь астрономических событий ноября.
9 ноября в 10:03 произойдет новолуние. Спутник будет располагаться на линии между Землей и Солнцем.
14 ноября — начало утренней видимости Меркурия. Планету можно будет разглядеть перед восходом солнца без использования телескопа или бинокля.
18 ноября будет максимум действия метеорного потока Леониды. Ожидается около 15 ярких белых метеоров в час в зените. Метеорный поток хорошо виден в обоих полушариях. Звездопад лучше наблюдать под утро (после полуночи и до восхода солнца) над восточным горизонтом при ясной погоде.
24 ноября ожидается полнолуние.
26 ноября произойдет противостояние Урана. Это означает, что седьмая планета, Земля и Солнце выстроятся на одной прямой линии. Уран будет находиться в наилучших условиях для наблюдения в году — он горит ярче всего, восходит на закате и виден всю ночь.
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