Меркурий, звездопад и противостояние Урана: что увидят краснодарцы в небе ноября

14 ноября — начало утренней видимости Меркурия . Планету можно будет разглядеть перед восходом солнца без использования телескопа или бинокля.

9 ноября в 10:03 произойдет новолуние . Спутник будет располагаться на линии между Землей и Солнцем.

18 ноября будет максимум действия метеорного потока Леониды. Ожидается около 15 ярких белых метеоров в час в зените. Метеорный поток хорошо виден в обоих полушариях. Звездопад лучше наблюдать под утро (после полуночи и до восхода солнца) над восточным горизонтом при ясной погоде.

24 ноября ожидается полнолуние.

26 ноября произойдет противостояние Урана. Это означает, что седьмая планета, Земля и Солнце выстроятся на одной прямой линии. Уран будет находиться в наилучших условиях для наблюдения в году — он горит ярче всего, восходит на закате и виден всю ночь.