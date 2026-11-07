Двухлетняя Даша Иосилевич из Анапы нуждается в дорогостоящем лечении. Как помочь девочке?

Краснодарский край

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  • © Скриншот с сайта «Русфонда» rusfond.ru
    © Скриншот с сайта «Русфонда» rusfond.ru

«Русфонд» начал сбор средств для девочки с ДЦП из Анапы

После выписки из роддома Даша плохо спала, часто плакала без причины, но врачи отклонений не находили. В восемь месяцев выяснилось, что девочка отстает в развитии: она не сидела, не было опоры на ноги. Невролог выявил повреждение нервной ткани, назначил лекарства, но видимых результатов лечение не дало.

После обследования Даши в детской краевой больнице в Краснодаре выяснилось, что у нее нарушена передача нервных импульсов. В полтора года у нее диагностировали ДЦП.

«Мы постоянно занимаемся с Дашей лечебной гимнастикой, возим ее на массаж и занятия в бассейне. Дочка постепенно развивается и уже многому научилась: ползает на четвереньках, ходит вдоль опоры, сама ест и пьет. Даша общительная, стремится к диалогу, но говорит пока невнятно. Может часами слушать книги, играть в песочнице или с мячиками», — поделилась мама девочки Елена Иосилевич.

В краснодарском центре реабилитации и развития «БлагоДар» Даше порекомендовали интенсивное восстановительное лечение.

«У Даши ДЦП, спастическая диплегия (двигательные нарушения). Девочке необходима комплексная медицинская абилитация. Первоочередные задачи — увеличение объема движений в голеностопных и тазобедренных суставах, совершенствование навыка ползания с опорой на раскрытые ладони, обучение ходьбе без поддержки и опоры», — пояснил невролог центра «БлагоДар» Александр Молодожников.

Родители Даши не могут самостоятельно оплатить курсовое лечение. Всего требуется 181 847 рублей.

Как помочь Даше:

  • отправить пожертвование с банковской карты на странице;
  • отправить пожертвование через «Сбербанк Онлайн» (введите в строке поиска «Русфонд», в назначении платежа укажите: организация лечения Даши Иосилевич);
  • через СБП, отсканировав QR-код;
  • через приложение «Русфонд» (скачать приложение можно здесь);
  • отправить пожертвование от физического или юридического лица по реквизитам:
    Благотворительный фонд «Русфонд»
    ИНН 7743089883
    КПП 771401001
    р/с 40703810700001449489 в АО «Райффайзенбанк»
    г. Москва, к/с 30101810200000000700, БИК 044525700
    Назначение платежа: Пожертвование на лечение Даши Иосилевич. Без НДС.

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Анапа Благотворительность Дети Дети с инвалидностью Здоровье Инвалидность Медицина Русфонд

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Двухлетняя Даша Иосилевич из Анапы нуждается в дорогостоящем лечении. Как помочь девочке?
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