Двухлетняя Даша Иосилевич из Анапы нуждается в дорогостоящем лечении. Как помочь девочке?

После выписки из роддома Даша плохо спала, часто плакала без причины, но врачи отклонений не находили. В восемь месяцев выяснилось, что девочка отстает в развитии: она не сидела, не было опоры на ноги. Невролог выявил повреждение нервной ткани, назначил лекарства, но видимых результатов лечение не дало.

После обследования Даши в детской краевой больнице в Краснодаре выяснилось, что у нее нарушена передача нервных импульсов. В полтора года у нее диагностировали ДЦП.

«Мы постоянно занимаемся с Дашей лечебной гимнастикой, возим ее на массаж и занятия в бассейне. Дочка постепенно развивается и уже многому научилась: ползает на четвереньках, ходит вдоль опоры, сама ест и пьет. Даша общительная, стремится к диалогу, но говорит пока невнятно. Может часами слушать книги, играть в песочнице или с мячиками», — поделилась мама девочки Елена Иосилевич.



В краснодарском центре реабилитации и развития «БлагоДар» Даше порекомендовали интенсивное восстановительное лечение.



«У Даши ДЦП, спастическая диплегия (двигательные нарушения). Девочке необходима комплексная медицинская абилитация. Первоочередные задачи — увеличение объема движений в голеностопных и тазобедренных суставах, совершенствование навыка ползания с опорой на раскрытые ладони, обучение ходьбе без поддержки и опоры», — пояснил невролог центра «БлагоДар» Александр Молодожников.

Родители Даши не могут самостоятельно оплатить курсовое лечение. Всего требуется 181 847 рублей .



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