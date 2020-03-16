На Дону мужчина убил сожительницу, ее дочь и покончил с собой

В Ростовской области ночью 15 марта нашли тела троих человек, в том числе 14-летней девочки

Ночью в доме в городе Морозовске следователи нашли тела 38-летней женщины, ее 14-летней дочери и 41-летнего мужчины с огнестрельными ранениями. Также на месте обнаружили охотничье ружье, гильзы и другие улики.

По предварительным данным, мужчина из ревности убил свою сожительницу и ее дочь, после чего покончил с собой.

Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего, назначены судебные экспертизы, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Ростовской области.