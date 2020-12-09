Полицейские, которые организовали преступное сообщество на Кубани, собрали на посту взятки на 54 млн рублей

Затем следственный комитет рассказал о задержании еще четырех полицейских, которые были задействованы в преступных схемах. Среди них был также начальник оперативно-разыскного отдела (собственной безопасности) краевого МВД Дмитрий Фролов. В середине марта ведомство сообщило о задержании еще четырех соучастников — инспекторов ДПС ГИБДД отдела МВД России по Успенскому району.

Что произошло в Успенском районе? В начале марта СК завел уголовное дело против семи полицейских за создание преступного сообщества на Кубани. Сотрудники ГИБДД в Успенском районе регулярно получали взятки на посту ДПС «Успенский». Также, по данным следствия, за деньги они обеспечивали проезд через стационарный пост машин, которые незаконно перевозили товары и алкоголь.

Что об этом сказал глава СК? 8 декабря 2020 года глава следственного комитета Александр Бастрыкин, в преддверии Международного дня борьбы с коррупцией, рассказал о полицейских, которые собирали взятки в Успенском районе на дороге Р-217. По его словам, с 2016 по 2020 годы участники сообщества получили взятки на общую сумму не менее 54 млн рублей.

«Полицейские не привлекали к ответственности граждан и юридических лиц за совершение как административных правонарушений, так и уголовно наказуемых деяний, в том числе связанных с незаконной перевозкой товаров и алкогольной продукции по территории Краснодарского края», — цитирует его РИА «Новости».

Глава ведомства уточнил, что у следствия имеется значительный массив доказательств причастности обвиняемых. С четырьмя из них заключили досудебные соглашения о сотрудничестве.

Как писали Юга.ру, в том же интервью Бастрыкин сообщил, что в 2020 году с коррупционеров взыскали более 2,3 млрд рублей.