В Горячем Ключе завели уголовное дело на пятерых автоинспекторов, которые получали взятки от водителей на трассе к морю

Краснодарский край

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В Горячем Ключе пятерых сотрудников ДПС и четверых сообщников заподозрили в получении взяток от водителей на протяжении двух лет

По данным следствия, в 2018 году пятеро сотрудников отдельного взвода ДПС ГИБДД ОМВД России по Горячему Ключу создали преступную группу, в которую вовлекли четверых знакомых в возрасте от 33 лет до 41 года. По плану местные жители на трассе на Черноморское побережье возле села Хребтового тайно фиксировали нарушения правил дорожного движения водителями. Фото и видео они передавали полицейским, которые в свою очередь останавливали машины.

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Вместо того, чтобы штрафовать водителей за нарушения, полицейские брали с них деньги. Следствие уточнило, что все средства переводили на банковскую карту 39-летнего сообщника, после чего их делили между участниками преступной группы. В результате с мая 2018 года по сентябрь 2020-го злоумышленники получили от водителей более 1 млн рублей.

В зависимости от роли каждого членов преступной группы заподозрили по ч. 6 ст. 290, ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (Получение взяток в крупном размере, совершенное организованной преступной группой за незаконные действия и посредничество во взяточничестве).

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14 декабря в домах подозреваемых и их родственников, а также иных должностных лиц провели 17 обысков. Силовики изъяли компьютерную технику, средства связи, записывающие устройства, а также интересующую следствие документацию, сообщили 15 декабря в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Выясняются обстоятельства и возможные другие эпизоды преступления. Расследование продолжается.

Взятка ГИБДД Горячий Ключ Коррупция Следственный комитет

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