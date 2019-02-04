Под Анапой мужчина застрелил из ружья двух соседей, у которых громко играла музыка

В анапском селе Супсех 3 февраля задержали 53-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве двух человек

Вечером 3 февраля житель одного из домов на улице Грушевой сделал замечание своим соседям, у которых громко играла музыка. После этого 60-летний мужчина, его 30-летний сын и их знакомый взяли молоток и пришли к соседнему дому и начали выяснять отношения.

Мужчина взял ружье и выстрелил в голову старшего соседа. Когда его сын подбежал к обидчику, злоумышленник снова выстрелил в живот молодого человека. От полученных ран оба пострадавших умерли на месте. Преступник сам позвонил в скорую и полицию.

Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство двух или более лиц). Подозреваемый задержан, сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.