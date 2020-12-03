СК завел новое дело против замглавы электросетевой компании, который спрятал 50 млн рублей на кладбище в Краснодаре

Напомним, осенью в доме и на работе замглавы электросетевой компании прошли обыски по делу о посредничестве во взяточничестве. Во время обысков силовики нашли у него 100 тыс. долларов, более 20 млн рублей и коллекцию дорогих часов. Против мужчины возбудили уголовное дело, а позже заключили под стражу.

В конце ноября стало известно, что следователь и сотрудники ФСБ нашли на Славянском кладбище Краснодара тайник замгендиректора, в котором были 50 млн рублей.

2 декабря в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю сообщили, что против мужчины возбудили новое уголовное дело по факту получения взятки через посредников в особо крупном размере.

По данным следствия, весной 2020 года замглавы компании решил получить взятку от представителей коммерческой организации за способствование в увеличении мощности потребления электроэнергии. Мужчина через посредников, в том числе одного из директоров филиала электросетевой компании, получил 10 млн 160 тыс. рублей за помощь в увеличении мощности потребления электроэнергии до 930 кВт. О произошедшем потерпевший сообщил в следственный комитет.