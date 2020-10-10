Замгендиректора электросетевой компании Кубани заключен под стражу

Краснодарский край

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Суд удовлетворил ходатайство об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу

Второй отдел по расследованию особо важных дел краевого управления СКР в настоящее время ведет следствие по части 5 ст.291.1 УК РФ, которая инкриминируется заместителю генерального директора электросетевой компании Краснодарского края.

Как мы ранее сообщали, 8 октября текущего года следователи совместно с сотрудниками ФСБ провели ряд обысков в кабинете и по месту жительства фигуранта, где были обнаружены 100 тысяч долларов США, более 20 миллионов рублей и коллекция дорогих часов. Должностное лицо ПАО «Россети Кубань» подозревается в обещании посредничества во взяточничестве. Компания сообщила порталу Юга.ру, что оказывает содействие правоохранительным органам в расследовании этого дела.

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«Сегодня судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств совершенного преступления и возможных иных эпизодов преступной деятельности», — сообщает краевое управление Следственного комитета России.

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