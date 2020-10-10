Замгендиректора электросетевой компании Кубани заключен под стражу

Суд удовлетворил ходатайство об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу

Второй отдел по расследованию особо важных дел краевого управления СКР в настоящее время ведет следствие по части 5 ст.291.1 УК РФ, которая инкриминируется заместителю генерального директора электросетевой компании Краснодарского края.

Как мы ранее сообщали, 8 октября текущего года следователи совместно с сотрудниками ФСБ провели ряд обысков в кабинете и по месту жительства фигуранта, где были обнаружены 100 тысяч долларов США, более 20 миллионов рублей и коллекция дорогих часов. Должностное лицо ПАО «Россети Кубань» подозревается в обещании посредничества во взяточничестве. Компания сообщила порталу Юга.ру, что оказывает содействие правоохранительным органам в расследовании этого дела.