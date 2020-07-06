На Кубани нашли убийцу 9-летнего мальчика, который исчез больше года назад

Краснодарский край

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Следственный комитет 6 июля сообщил о задержании женщины, которую обвиняют в убийстве ребенка, который пропал без вести в мае 2019 года в Мостовском районе

Мальчик пропал 10 мая 2019 года в станице Баговской. Информация об исчезновении в тот же день поступила в полицию. Сообщалось, что около 13:00 ребенок вышел из дома и не вернулся. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Известно, что в ноябре поиски ребенка продолжались.

Следствие установило, что к исчезновению мальчика причастна 28-летняя сожительница его дяди. Она рассказала, что в тот день ребенок пришел к ней домой и начал громко слушать музыку. Женщина забеспокоилась, что это может разбудить ее детей, которые спали. Она стала предъявлять претензии мальчику, из-за чего между ними началась ссора. В ходе конфликта местная жительница задушила ребенка, затем она скрыла следы преступления.

На женщину завели дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство малолетнего), подозреваемая находится под стражей, сообщили 6 июля в СУ СК России по Краснодарскому краю. Расследование продолжается. Для определения точной причины смерти несовершеннолетнего назначили судебно-медицинскую экспертизу.

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