В Краснодаре все выезды из города встали в пробки. Предположительно, в городе ищут грабителей

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», уже в 7:00 на участке улиц Суворова и Захарова зафиксировали неожиданно плотное движение из центра — 8 баллов, что на 7 больше обычного. К 9:00 загруженность этого участка составила уже 10 баллов.

Похожая ситуация и на других выездах из города: на улице Тургенева пробка к Набережной составила 10 баллов, что на 5 выше обычного. На Ростовском шоссе из центра — 9 баллов, что на 7 выше обычного.

Необычно сложную пробку зафиксировали на Восточном обходе от улицы Крупской до шлюза. В пробке длиной 4.1 км можно потерять 58 минут, что на 54 минуты больше обычного.

Другие пробки в городе распределились так:

улица Северная в сторону Тургенева (9 баллов вместо привычных 6);

Ейское шоссе от электрической подстанции до газозаправочной станции. В пробке длиной 3.5 км можно потерять 57 минут, что на 54 минуты больше обычного;

Ростовское шоссе от Российской до Ростовской развязки. В пробке длиной 4,5 км можно потерять 1 час 10 минут, что на 58 минут больше обычного.

В целом к 8:30 загруженность дорог Краснодара составила 8 баллов, что на 4 выше обычного. В городских соцсетях появились фотографии постов ДПС, которые проверяют багажники и салоны всех машин. Позже в пабликах опубликовали ориентировки на трех подозреваемых в ограблении банка. Согласно документу, оперативники ищут троих мужчин, которые похитили банковский терминал на улице Атарбекова, 24. Они передвигались на автомобиле ВАЗ-2112 с госномером К807ОР93. При себе у злоумышленников может быть оружие.

В пресс-службе УМВД по Краснодару порталу Юга.ру пока не прокомментировали ситуацию.