В причастности к пропаже девятилетнего мальчика в Мостовском районе подозревают женщину
В Мостовском районе разыскивают женщину, которая может быть причастна к исчезновению девятилетнего Богдана Кривко
Богдан Кривко вышел из дома в станице Баговской днем 10 мая и не вернулся. В тот же день о его исчезновении сообщили в правоохранительные органы, началась доследственная проверка. На следующий день следственный комитет возбудил уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (Убийство).
Читайте также:
Глава Мостовского района Сергей Ласунов 11 июня сообщил на своей странице в инстаграме, что к исчезновению ребенка может быть причастна женщина. Ее личность пока не установлена.
«По подозрению в совершении преступления отделом МВД России по Мостовскому району в рамках уголовного дела по факту безвестного исчезновения Богдана Кривко разыскивается неустановленная гражданка», — написал Ласунов.
Он попросил всех, кто что-либо знает о женщине, сообщать по телефонам: 8 (86192) 510-02 или 020.
И еще несколько причин пойти на фестиваль Streetosphere в Краснодаре
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.