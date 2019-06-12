В причастности к пропаже девятилетнего мальчика в Мостовском районе подозревают женщину

В Мостовском районе разыскивают женщину, которая может быть причастна к исчезновению девятилетнего Богдана Кривко

Богдан Кривко вышел из дома в станице Баговской днем 10 мая и не вернулся . В тот же день о его исчезновении сообщили в правоохранительные органы, началась доследственная проверка. На следующий день следственный комитет возбудил уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (Убийство).

Глава Мостовского района Сергей Ласунов 11 июня сообщил на своей странице в инстаграме, что к исчезновению ребенка может быть причастна женщина. Ее личность пока не установлена.

«По подозрению в совершении преступления отделом МВД России по Мостовскому району в рамках уголовного дела по факту безвестного исчезновения Богдана Кривко разыскивается неустановленная гражданка», — написал Ласунов.

Он попросил всех, кто что-либо знает о женщине, сообщать по телефонам: 8 (86192) 510-02 или 020.