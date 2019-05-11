Девятилетний мальчик пропал без вести в Мостовском районе

Последний раз школьника видели 10 мая в 14:00, когда он шел по улице Богатырской в сторону дома на Центральной. С тех пор о ребенке ничего не известно.

Приметы Богдана Кривко: рост 120-130 см, полное телосложение, светло-русые волосы, серо-зеленые глаза. Мальчик был одет в черную толстовку с капюшоном и красным рисунком на груди, темно-синие спортивные штаны и темно-синие кеды.