Девятилетний мальчик пропал без вести в Мостовском районе
В станице Баговской Мостовского района разыскивают девятилетнего Богдана Кривко
Последний раз школьника видели 10 мая в 14:00, когда он шел по улице Богатырской в сторону дома на Центральной. С тех пор о ребенке ничего не известно.
Приметы Богдана Кривко: рост 120-130 см, полное телосложение, светло-русые волосы, серо-зеленые глаза. Мальчик был одет в черную толстовку с капюшоном и красным рисунком на груди, темно-синие спортивные штаны и темно-синие кеды.
О пропаже школьника сообщила газета «Предгорье» в своей группе «ВКонтакте». Репост этой публикации днем 11 мая появился в официальной группе администрации Мостовского городского поселения.
Всех, у кого есть какая-либо информация о местонахождении Богдана Кривко, просят сообщить по телефонам 8 (918) 071-47-76, 8-800-700-54-52 или 112.
Поисковый отряд «Лиза Алерт» в своей группе «ВКонтакте» попросил у жителей региона помочь найти мальчика.
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