Символ контркультуры. В Краснодаре пройдет лекция о творчестве Nirvana

Участники узнают интересные факты из биографии коллектива, послушают музыкальные альбомы на виниле и разберут тексты песен. Особое внимание ведущий уделит личности Курта Кобейна.

Меломан и коллекционер винила Сергей Острицов анонсировал на 11 ноября встречу из серии «Музыкальные истории». Спикер расскажет о творческом пути американской рок-группы Nirvana.

Nirvana в начале 1990-х не просто стала популярной группой, а буквально перевернула музыку, сделав гранж и альтернативный рок мейнстримом. Ее история яркая, но очень короткая: коллектив образовался в 1987 году и распался в 1994-м со смертью лидера Курта Кобейна.

Мировой успех случился в 1991 году с выходом второго альбома Nevermind и песни Smells Like Teen Spirit. Этот трек мгновенно стал гимном поколения. Звучание Nirvana было построено на резких контрастах: тихие и мелодичные куплеты сменялись взрывными и шумными припевами, что стало визитной карточкой гранжа.

Встреча состоится 11 ноября в досуговом центре «Пятница». Подробности можно уточнить у организаторов.