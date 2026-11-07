Символ контркультуры. В Краснодаре пройдет лекция о творчестве Nirvana

Краснодарский край

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  • Кадр из клипа Smells Like Teen Spirit © Скриншот видео с youtube-канала Nirvana
    Кадр из клипа Smells Like Teen Spirit © Скриншот видео с youtube-канала Nirvana

Краснодарский меломан расскажет о творческом пути Курта Кобейна и группы Nirvana (16+)

Меломан и коллекционер винила Сергей Острицов анонсировал на 11 ноября встречу из серии «Музыкальные истории». Спикер расскажет о творческом пути американской рок-группы Nirvana.

Участники узнают интересные факты из биографии коллектива, послушают музыкальные альбомы на виниле и разберут тексты песен. Особое внимание ведущий уделит личности Курта Кобейна.

Печать за напиток:

Nirvana в начале 1990-х не просто стала популярной группой, а буквально перевернула музыку, сделав гранж и альтернативный рок мейнстримом. Ее история яркая, но очень короткая: коллектив образовался в 1987 году и распался в 1994-м со смертью лидера Курта Кобейна.

Мировой успех случился в 1991 году с выходом второго альбома Nevermind и песни Smells Like Teen Spirit. Этот трек мгновенно стал гимном поколения. Звучание Nirvana было построено на резких контрастах: тихие и мелодичные куплеты сменялись взрывными и шумными припевами, что стало визитной карточкой гранжа.

Встреча состоится 11 ноября в досуговом центре «Пятница». Подробности можно уточнить у организаторов.

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