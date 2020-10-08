В Краснодаре будут судить мужчину, который убил и расчленил знакомого на улице Стасова

В Краснодаре направили в суд уголовное дело против мужчины, который убил знакомого и закопал его расчлененное тело в районе авторынка

Напомним, 22 апреля 37-летний местный житель находился в квартире на улице Стасова, 155. Вечером он вышел оттуда и пропал. В конце мая Следственный комитет объявил мужчину в розыск, а в июне его расчлененное тело нашли в районе авторынка Краснодара.

По данным следствия, вечером 22 апреля двое 37-летних мужчин поссорились в квартире одного из них. Тогда хозяин дома много раз ударил ножом по телу своего гостя, убив его. После этого злоумышленник расчленил тело погибшего, чтобы скрыть преступление. Останки он вынес из квартиры и захоронил в районе авторынка Краснодара.

Мужчину обвинили по ч.1 ст. 105 УК РФ (Убийство). На время следствия его заключили под стражу. Прокурор утвердил обвинительное заключение и материалы дела направили в суд, сообщили 8 октября в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.