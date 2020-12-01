В Староминской завели дело о смерти роженицы и ребенка спустя день после публикации в СМИ. Ее муж жаловался на халатность врачей

1 декабря стало известно о возбуждении уголовного дела по факту смерти женщины и ее ребенка в станице Староминской Краснодарского края. Пострадавшие ждали результаты проверки более четырех месяцев

Напомним, 11 ноября «Новая газета» выпустила материал о случаях смерти рожениц и младенцев в станице Староминской. Журналисты рассказали историю 37-летней Ольги Журавлевой, у которой на седьмом месяце беременности, в апреле, начались боли в животе. Врачи ЦРБ не нашли проблем у пациентки и ее плода. Журавлевой несколько раз говорили, что боли вызваны нарушением диеты. Для постановки диагноза больную направили в медучреждение Краснодара, однако и там не смогли выявить причину. В начале июня местная жительница снова оказалась в ЦРБ. По словам мужа Михаила Журавлева, на выходных, когда женщине стало еще хуже, ее лечащий врач и заведующая местным роддомом Светлана Петренко отказалась ехать и осматривать роженицу, потому что праздновала Троицу в кругу семьи. Спустя несколько дней Журавлева потеряла ребенка, через месяц умерла сама. Ее супруг обратился в следственный комитет.

После этой истории другие местные жительницы подали жалобы в прокуратуру на работу местных роддома и гинекологии и рассказали журналистам свои истории неудачного лечения. Одна из них, Наталья Александрова, потеряла ребенка в 2017 году спустя 40 минут после рождения. Петренко сообщала ей, что причиной гибели младенца стало обвитие пуповины, однако женщина утверждает, что его не было. Супругам не выдали заключение в морге, а документы из папки роженицы изъяли неизвестные. Они обратились в следственный комитет, однако спустя три года ведомство так и не выдало результаты судебно-медицинской экспертизы. Другие женщины жаловались на отсутствие ремонта, плату за роды и необходимость самостоятельно закупать лекарства. 25 ноября минздрав Кубани ответил порталу Юга.ру, что доводы, изложенные в обращениях жителей к прокуратуре, не подтвердились. Кроме того, по данным ведомства, в больнице хватает медикаментов, а последний ремонт проводили в 2020 году.